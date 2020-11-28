У Кам'янці-Подільському 27 листопада трапилась смертельна ДТП. Іномарка влетіла у дерево та перекинулась на дах.

Як трапилась ДТП: деталі

Аварія трапилась ввечері на вулиці Лесі Українки. Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

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Чоловік за кермом SUBARU не впорався з керуванням та врізався у дерево. Тоді машина перекинулась.

Що відомо про жертв та постраждалих

У результаті ДТП двоє пасажирок іномарки 42 та 35 років загинули. Сам водій та ще одна 37-річна жінка постраждали. Їх забрали до міської лікарні.

Що загрожує водію

Чоловіка затримали, тому він перебуває у лікарняній палаті під конвоєм. Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

До слова, чоловіку 35 років, він – житель Кам'янця-Подільського.

Усі обставини події встановлюють.



Машина перекинулась / Фото ТСН