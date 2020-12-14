Машини у воді та затоплені судна: на півдні Туреччини випала рекордна кількість опадів – фото
На півдні Туреччини зафіксували рекордні опади, буревії та шторми. Негода зруйнувала будинки та затопила значні частини вулиць.
В Анталії випало 61,8 міліметрів опадів, в Аланії – 47,1, у Демре – 94,8, у районі лісових масивів Манавгату – 100,3. повідомляє CNN Türk.
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Які наслідки негоди
- Дощ затопив території сільгоспугідь, вулиці та інфраструктуру. До речі, місцями падав рясний град розміром з волоський горіх.
- У Бодрумі, що на узбережжі Егейського моря, затопило судно-катамаран вартістю понад мільйон доларів та кілька рибальських човнів.
- У населеному пункті Дідім вітер зруйнував будинки та поламав дерева, частина яких звалилась на дороги, що заважало автомобілістам.
Наразі немає інформації про жертв та постраждалих. Проте метеорологи вже підвищили рівень небезпеки у районах та попередили людей про можливі наслідки стихії.
Машини "пливуть" у воді / Фото CNN Türk
Затоплене судно / Фото CNN Türk
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