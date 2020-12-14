На півдні Туреччини зафіксували рекордні опади, буревії та шторми. Негода зруйнувала будинки та затопила значні частини вулиць.

В Анталії випало 61,8 міліметрів опадів, в Аланії – 47,1, у Демре – 94,8, у районі лісових масивів Манавгату – 100,3. повідомляє CNN Türk.

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Які наслідки негоди

Дощ затопив території сільгоспугідь, вулиці та інфраструктуру. До речі, місцями падав рясний град розміром з волоський горіх.

У Бодрумі, що на узбережжі Егейського моря, затопило судно-катамаран вартістю понад мільйон доларів та кілька рибальських човнів.

У населеному пункті Дідім вітер зруйнував будинки та поламав дерева, частина яких звалилась на дороги, що заважало автомобілістам.

Наразі немає інформації про жертв та постраждалих. Проте метеорологи вже підвищили рівень небезпеки у районах та попередили людей про можливі наслідки стихії.



Машини "пливуть" у воді / Фото CNN Türk



Затоплене судно / Фото CNN Türk



Затоплені вулиці / Фото CNN Türk