На Чернігівщині всенародне опитування, ініційоване президентом Зеленським, 25 жовтня проводив 17-річний хлопець. Він пропонував людям заповнити анкети, але сам при цьому не дотримувався маскового режиму і карантинних обмежень.

Його виправдання схожі на шкільні: підліток розповів, що його рукавички погриз собака, а маску він віддав якійсь бабусі, щоб та могла проголосувати у ній на дільниці. Відео з хлопцем шириться мережею. Його оприлюднила народна депутатка Марія Іонова на своїй фейсбук-сторінці.

Тим часом Потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі, – депутатка про опитування Зеленського

Дивіться, просто така ситуація виходить: рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже сильно хотіла, а я не міг не відреагувати. Вона зараз вийде і віддасть мені мою маску,

– пояснив хлопець.

Він "заспокоїв", що не хворий і що його маска не заразить невідому бабцю. "Ну, помру виходить", – відповів волонтер на слова про те, що бабуся теж може бути інфікована, а використана маска може заразити його.

Після таких доволі наївних відповідей хлопця запитали про вік. Волонтер сказав, що йому немає 18 років. Підліток уточнив, що йому сімнадцять та додав, що йому ніхто не говорив, що його робота у якості волонтера не мала б оплачуватись.

"Ну, що ж я марно стою тут?" – додав волонтер, коли йому сказали про незаконність його участі в опитуванні.

Іонова написала, що хлопця звати Віталій, і він є студентом Чернігівського залізнично-дорожного ліцею.

Свята наївність: як 17-річний хлопець на Чернігівщині проводив всенародне опитування Зеленського: відео

Всенародне опитування Зеленського: коротко про головне

Проведення всенародного опитування у день місцевих виборів Зеленський анонсував за кілька тижнів до 25 жовтня.

Його проводила соціологічна компанія "Зе Медіа". Оплатили його спонсори, але в "Слузі народу" не назвали конкретної суми.

Результати опитування не матимуть жодної юридичної сили.

Зауважимо, що люди скаржились на організацію опитування. Вони зазначали, що у волонтерів не було ані наметів, ані столиків, а лише коробки для заповнених анкет. Окрім того, у кількох містах волонтерами були неповнолітні, на їх батьків складуть адмінпротоколи.

Останні новини та деталі про всеукраїнське опитування від Зеленського читайте за посиланням.



Результати екзитполів на всеукраїнському опитуванні / Інфографіка 24 каналу