Вже з наступного тижня Велика Британія почне масове вакцинування населення від COVID-19. Вона стала першою західною країною, яка отримала ліцензію на вакцину. В Україні запрацював сервіс онлайн-психотерапії Tell.me. Цю платформу створив Інститут когнітивного моделювання спільно з Міністерством охорони здоров'я України ще навесні.

24 канал пропонує переглянути найцікавіші та найпопулярніші відео тижня.

Як світ готується до масової вакцинації

Довгоочікувана вакцина проти COVID-19 йде в маси. Перші дози вакцини надійдуть найближчими днями, а закупили їх чимало – у кількості в 40 мільйонів.

У Сполучених Штатів Америки розпочнуть масову вакцинацію ще до Різдва. Відтак до кінця 2020 року планують щепити 20 мільйонів людей. Це трохи більше, ніж 5% населення.

Світ починають масово вакцинувати: дивіться відео

Особливості онлайн-сеансу у психолога

Сервіс онлайн-психотерапії Tell.me запрацював ще навесні. Його створили для того, щоб українцям було простіше розв'язувати свої психологічні проблеми в умовах карантину.

Люди, які вже встигли побувати на такому сеансі зазначили, що це значно зручніше, ніж в реальності.

Чим онлайн-сеанс у психолога відрізняється за звичайний: дивіться відео

Хто забезпечує кисень українцям

Благодійний фонд, яким керує Леся Литвинова, допомагає пацієнтам отримати кисень. Всього в наявності організації – понад 200 апаратів. І більша частина – ще у хворих.

Як працюють кисневі концентратори: дивіться відео

Реакція підприємців Львова на можливий локдаун

Новина про можливий локдаун на новорічні свята неабияк злякала львівських рестораторів. Вони запевнили, що у своїх закладах дотримуються усіх карантинних правил. А період свят для них особливий і закриття для декого може стати вироком.

Як львівські підприємці відреагували на можливий локдаун: дивіться відео

Наслідки від COVID-19 у діабетиків

COVID-19 особливо небезпечний для людей з супутніми захворюваннями. Зокрема, у кого цукровий діабет – за такими пацієнтами лікарі слідкують набагато уважніше, адже є ризики отримати серйозні наслідки.

Чи провокує COVID-19 інфаркт: дивіться відео