У Грузії можлива фальсифікація на минулих парламентських виборах спровокувала хвилю протестів. Тисячі людей вийшли на вулиці в Тбілісі, Батумі й інших грузинських містах. Лідери опозиції вже висловили свої вимоги владі.

Про перебіг акцій протестів самі учасники розповідають у соціальних мережах. Також актуальну інформацію наводять видання "Грузия.online" і Mtavari Arkhi.

Цікаво У Грузії підрахували 100% бюлетенів на виборах: опозиція "пролітає"

Деталі про самі акції

Наразі точну кількість учасників протестів назвати важко. Грузинські видання пишуть про "багато тисяч". На відео, які публікують у соцмережах і ЗМІ, справді помітні великі натовпи людей.

Наразі найбільша акція зібралася в Тбілісі – столиці Грузії. Туди люди з'їжджалися з усіх куточків країни. Також велика акція проходить у Батумі. Ті, хто не змогли поїхати в столиці, висловлюють протест на вулицях власних міст.

Тим часом у Тбілісі рух на дорогах повністю паралізований. Протестувальники повністю зайняли проспект Руставелі в центрі столиці. Втім сама акція виходить далеко за його межі.

Протести підтримали десятки політичних партій, зокрема й 7 тих, які за результатами виборів проходять у парламент Грузії. Це всі партії, крім владної "Грузинської мрії – демократичної Грузії" грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

До слова, протест почався ще 1 листопада – тоді його розпочали політики, представни опозиційних політсил. Та набули такого масштабу ці акції лише через тиждень після початку.

Крім політиків, підтримали протести й відомі грузинські діячі культури. Наприклад, музиканти зі сцени виконували сучасні й традиційні патріотичні пісні – точно як під час Трояндової революції 2003 року.

Масові протести в Грузії після виборів: дивіться фото

Що цікаво, крім грузинських, на акціях зустрічаються прапори Євросоюзу, США й України. Євросоюз – це мабуть прояв прагнень грузинського народу на противагу проросійськості владної політичної сили.

Прапори США – це, ймовірно, реакція на результати виборів американського прапора. Та є питання щодо українського прапора – це або вияв солідарності Україні, яка як і Грузія нині воює з Росією, або ж прояв солідарності з боку українців у Грузії.

Масові протести в Грузії: дивіться відео

Тисячі грузинів вийшли на протести через результати виборів: дивіться відео

До слова Відмовляються від мандатів: опозиція Грузії бойкотує результати парламентських виборів

Акції солідарності з протестувальниками також провели представники грузинської діаспори в різних європейських містах. Там також можна було помітити українські прапори.

Протести грузинів у містах Європи: дивіться фото

Чому люди в Грузії вийшли на протести

Причиною для цього стали результати парламентських виборів. Вони показали, буцімто владна партія "Грузинської мрії – демократичної Грузії", лідером якої є грузинсько-російський олігарх Бідзіна Іванішвілі, виграла вибори.

За тими підрахунками, які надала грузинська ЦВК, "ГМДМ" мала б отримати одноосібну більшість у парламенті й можливість самостійно формувати уряд.

Також у парламент проходять ще 8 політичних партій, але вони на всіх разом отримають трохи більше як третину місць у парламенті. Самі партії не згодні з таким розкладом.

Всі 7 опозиційних політичних сил, які пройшли в парламент відмовилися від своїх мандатів на знак протесту. Ще одна проросійська політсила "Альянс патріотів Грузії" заявила, що проведе власний протест.

Багатотисячні протести в Грузії: дивіться відео

Які вимоги опозиції: