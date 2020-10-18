Десятки тисяч людей виходять на протести в Таїланді третій день поспіль. Протестувальники вимагають відставки уряду і бодай розмови зі суспільством про необхідність монархії.

Влада Таїланду заборонила зібрання, однак лише у столиці Бангкоку на вулицях протестували понад 20 тисяч людей. Про ситуацію в країні розповіли у виданні DW.

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За словами свідків, більшість протестувальників, які вийшли на вулиці 17 жовтня, мали щити, каски й протигази – тобто, підготувалися так добре, як тільки могли. Адже 16 жовтня поліція застосовувала водомети й сльозогінний газ.

Я боюся за свою безпеку. Але якщо я не вийду – боюся, у мене не буде майбутнього,

– розповіла журналісту AFP 18-річна місцева студентка.

Політичної стабільності Таїланд не має вже кілька десятиліть. Протистоять головно два табори:

Консерватори, очолювані королівською родиною (з травня 2019 року королем є Рама Х);

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Та демократи, одним із яскравих лідерів яких є мільярдер Тханатхорн Чуангрунгруангкіт.

Урядом Таїланду зараз керує колишній головнокомандувач армії країни Прают Чан-Оча, який захопив владу після військового перевороту 2014 року. Відтоді тривають регулярні арешти активістів демократичного руху.

Чан-Оча вже оголосив, що має намір запровадити комендантську годину та надзвичайний стан, а про свою відставку не збирається й слухати.



У Бангкоку на мітинг вийшли щонайменше 23 тисячі людей / Фото AFP

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Нагадаємо, у вересні в Таїланді десятки тисяч людей вже виходили на демонстрації: вимагали того ж – нової не монархічної конституції, розпуску парламенту, відставки уряду.