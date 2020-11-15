У Білорусі почалися затримання учасників недільних акцій протесту. Силовики затримали вже кілька десятків демонстрантів у різних містах.

Що відбувається у Мінську

Протестувальники почали збиратися біля станції метро "Пушкінська". Вони групами намагалися перекрити рух транспорту. Про це повідомляє TUT.by.

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Водночас силовики почали відтісняти активістів. За попередніми оцінками, затримали кілька десятків людей. Правоохоронці також застосували світлошумові гранати. Люди почали втікати у різні сторони.

Крім того, поблизу кінотеатру "Аврора" в Мінську стоять приблизно 10 автобусів силовиків.

Силовики затримують у Мінську протестувальників: Фото TUT.by

Затримання активістів у Мінську: дивіться відео

Силовики застосовують у столиці Білорусі світлошумові гранати: відео

А також сльозогінний газ: відео

Затримання в інших містах Білорусі

Кількох протестувальників затримали у Вітебську. Вони були з квітами в пам'ять про загиблих демонстрантів, зокрема Романа Бондаренка. У центр міста також почали звозити міліцейську техніку, у людей перевіряють документи.

Міліція зупинила на вулиці Леніна фотожурналіста TUT.By і "Народної волі" Алеся Пілецького.

У Гомелі на перехресті Радянської та Іринінської чергує ОМОН. Біля цирку почалися перші затримання.



Затримання у Гомелі / Фото TUT.by

У Гродно активісти почали збиратися біля пам'ятника Фари Вітовта. Там організували народний меморіал, куди місцеві жителі несли квіти. Згодом у місті теж почалися затримання.



Затримання почалися і в Гродно / Фото TUT.by

У Новополоцьку силовиків на вулицях наразі більше, ніж активістів.



Ситуація у Новополоцьку / ФотоTUT.by

У Бресті силовики забрали дівчину з банером. Інші протестувальники кричали правоохоронцям: "Ганьба".

Затримання у Бресті: відео

Зверніть увагу! Ще від початку серпня у Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Наразі він на поступки протестувальникам не йде. Уже традиційно у неділю на вулицях найбільше активістів, а силовики найактивніше їх затримують. Більше про ситуацію у Білорусі читайте тут.