Масові затримання у Білорусі: силовики схопили кілька десятків людей – фото, відео
У Білорусі почалися затримання учасників недільних акцій протесту. Силовики затримали вже кілька десятків демонстрантів у різних містах.
Що відбувається у Мінську
Протестувальники почали збиратися біля станції метро "Пушкінська". Вони групами намагалися перекрити рух транспорту. Про це повідомляє TUT.by.
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Водночас силовики почали відтісняти активістів. За попередніми оцінками, затримали кілька десятків людей. Правоохоронці також застосували світлошумові гранати. Люди почали втікати у різні сторони.
Крім того, поблизу кінотеатру "Аврора" в Мінську стоять приблизно 10 автобусів силовиків.
Силовики затримують у Мінську протестувальників: Фото TUT.by
Затримання активістів у Мінську: дивіться відео
Силовики застосовують у столиці Білорусі світлошумові гранати: відео
А також сльозогінний газ: відео
Затримання в інших містах Білорусі
- Кількох протестувальників затримали у Вітебську. Вони були з квітами в пам'ять про загиблих демонстрантів, зокрема Романа Бондаренка. У центр міста також почали звозити міліцейську техніку, у людей перевіряють документи.
Міліція зупинила на вулиці Леніна фотожурналіста TUT.By і "Народної волі" Алеся Пілецького.
- У Гомелі на перехресті Радянської та Іринінської чергує ОМОН. Біля цирку почалися перші затримання.
Затримання у Гомелі / Фото TUT.by
- У Гродно активісти почали збиратися біля пам'ятника Фари Вітовта. Там організували народний меморіал, куди місцеві жителі несли квіти. Згодом у місті теж почалися затримання.
Затримання почалися і в Гродно / Фото TUT.by
- У Новополоцьку силовиків на вулицях наразі більше, ніж активістів.
Ситуація у Новополоцьку / ФотоTUT.by
- У Бресті силовики забрали дівчину з банером. Інші протестувальники кричали правоохоронцям: "Ганьба".
Затримання у Бресті: відео
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