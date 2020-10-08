У Південній Кореї горить 33-поверховий будинок: є постраждалі – фото, відео
Масштабна пожежа в Південній Кореї охопила багатоповерхівку у місті Ульсан. Сотні людей евакуювали, також відомо про десятки постраждалих.
Пожежа відбулася пізно вночі у житловому комерційному будинку Samhwan. Про це повідомляє SAOstar.
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Згідно з попередніми даними, займання почалося на 12-му поверсі й згодом охопило всю будівлю. Через сильний вітер вогонь почав дуже швидко поширюватися.
Після того як вогонь досяг 30-го поверху – загасити пожежу було неможливо. Проте пожежники докладали усіх зусиль для зупинення вогню, і водночас з'ясування причини займання.
Вогонь досяг 30-го поверху / Фото SAOstar
В результаті інциденту до лікарень звернулись понад 90 постраждалих – щоправда, у більшості з них неважкі травми та отруєння димом.
Також відомо, що у відповідному будинку – 33 поверхи. З 1 по 3 – розташований торговий центр, з 4 по 33 поверхи – квартири, у яких проживають 127 сімей.
У Південній Кореї спалахнула багатоповерхівка: дивіться відео