Масштабна пожежа спалахнула в лікарні Стамбула: лунають вибухи – відео, фото
У лікарні медичного факультету Стамбульського університету 1 листопада сталася велика пожежа. Очевидці кажуть про серію вибухів, які чутно по всьому місту.
Зараз на місці працюють рятувальники. Інформація про жертв чи поранених уточнюється. Про це повідомляє видання Haberler.com.
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Що відомо про масштабну пожежу в Стамбулі
- Пожежа спалахнула близько 14:50 в кампусі медичного факультету Капа Стамбульського університету.
- У місцевій владі кажуть, що рятувальникам вдалося взяти вогонь під контроль. Ліквідація пожежі триває.
- За попередніми даними, пожежа сталася в результаті загоряння будівельних матеріалів на даху будівлі. Розпочато розслідування.
Пожежа в університетській лікарні Стамбула: дивіться відео
Місце пожежі на карті:
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