Департамент юстиції США 19 жовтня 2020 року висунув офіційні звинувачення 6 російським офіцерам, які проходять службу у складі Головного центру спеціальних технологій ГУ ГШ ЗС Російської Федерації – колишнє ГРУ.

Їх звинуватили у скоєнні глобальних кібератак проти США, України, Франції, Грузії, Південної Кореї, Великої Британії та інших країн, а також у поширенні небезпечних вірусних програм у світі, які спричинили мільярдні збитки. Більше про це – у блозі InformNapalm на 24 каналі.

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У обвинувальному акті фігурують російські військові Юрій Андрієнко, Сергій Детистов, Павел Фролов, Артем Очиченко, Петро Пліскін, Анатолій Ковальов.

"Жодна країна не використовувала свої кіберможливості як зброю настільки згубно й безвідповідально, як Росія", – заявив під час оголошення обвинувального акту помічник генерального прокурора США Джон Демерс.



США звинуватило 6 офіцерів РФ у кібератаках / Фото пресслужби ФБР

Кібератаки військової частини 29 155

Нагадаємо, що у жовтні 2019 року Західні спецслужби розкрили іншу російську військову частину 29 155, яка спеціалізується на проведенні кібероперацій та диверсій в Європі.

Разом з нею було виявлено, що російські офіцери також були причетні до зламу серверів Національного комітету Демократичної партії і штабу Гілларі Клінтон.

Тобто, вище російське військово-політичне керівництво напряму було причетне до втручання у вибори в США у 2016 році.

Група, відома як військова частина 29155, діє, щонайменше, 10 років, але західні спецслужби виявили її лише нещодавно. За словами представників розвідки 4 західних країн, невідомо, як часто мобілізуються оперативники цієї частини.

Призначення цієї військової частини свідчить, наскільки активно президент Росії Володимир Путін бореться із Заходом і веде проти нього гібридну війну. У ній поєднуються:

пропаганда;

хакерські атаки;

поширення дезінформації.

Я думаю, ми забули, наскільки за своєю суттю жорстокими можуть бути росіяни,

– сказав Пітер Цвак, відставний офіцер військової розвідки і колишній аташе з питань оборони в посольстві США в Москві.

Він заявив, що не знав про існування цієї військової частини.

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Військова частина, прихована за бетонними стінами 161 Центру підготовки фахівців на сході Москви, перебуває у відомстві Головного розвідувального управління російської військової розвідки, відомої як ГРУ.

Втручання у вибори президента у США у 2016 році

За словами американських чиновників, за кілька місяців до президентських виборів 2016 року 2 працівники з двох кіберпідрозділів ГРУ зламали сервери Національного комітету Демократичної партії і штабу Гілларі Клінтон, а потім опублікували внутрішнє листування компрометуючого характеру.

У 2019 році Роберт Мюллер, спеціальний прокурор, який курував розслідування втручання Росії у вибори 2016 року, пред'явив звинувачення понад 10 російським військовослужбовцям. Хоча всі вони, як і раніше перебувають на волі.

Хакерські групи, в основному, діють з Москви – за тисячі кілометрів від об'єктів своїх атак.

Що відомо про злочини таємного підрозділу ГРУ

Що ж стосується військовослужбовців військової частини 29 155, то вони їздять в європейські країни і назад. Деякі з них мають нагороди як ветерани найбільш кровопролитних воєн, що вела Росія, зокрема, в Афганістані, Чечні та Україні.

Операції, що проводяться військовослужбовцями цієї частини, настільки засекречені, що, за оцінками західних спецслужб, про її існування, найімовірніше, не знають навіть інші оперативники ГРУ.

Ця військова частина, мабуть, є згуртованим співтовариством. На фотографії, зробленій у 2017 році, можна побачити командира цієї військової частини – генерал-майора Андрія Авер'янова на весіллі його дочки.



На весіллі дочки командира військової частини 29 155 був підозрюваний в отруєнні Скрипаля / Фото Bellingcat

Авер'янов позує з полковником Анатолієм Чепігою – одним з двох офіцерів, звинувачених у Великобританії у зв'язку з отруєнням колишнього агента розвідки Сергія Скрипаля.

"Це підрозділ ГРУ, який активно діє протягом багатьох років по всій Європі", – сказав співробітник служби безпеки з Європи, який погодився обговорювати це питання на умовах анонімності.

За його словами, було несподіванкою те, що російські ГРУ, оперативники цієї військової частини відчули себе безкарними настільки, що почали вести свою вкрай ворожу діяльність в дружніх країнах. Це стало шоком.

Західні спецслужби вперше вирахували діяльність оперативників цієї частини у 2016 році після невдалого перевороту в Чорногорії, під час якого планувалося вбити прем'єр-міністра країни і захопити будівлю парламенту.

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Незабаром спецслужби встановили, що двоє з цих оперативників – відомих за вигаданими прізвищами Федотов і Павлов – входили до складу групи, яка у 2015 році намагалася отруїти болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрев.

Група намагалася вбити Гебрева двічі:

один раз у столиці Болгарії Софії;

потім в його домі на узбережжі Чорного моря через місяць після першого замаху.



Еміліан Гебрев / Фото Getty Images

У лютому, виступаючи перед журналістами під час Мюнхенської конференції з безпеки, глава британської Служби зовнішньої розвідки МІ-6 Алекс Янгер висловився про зростаючу російську загрозу і натякнув на взаємозв'язок між операціями.

"Ви ж бачите, що це скоординована кампанія – і, так, в ній завжди беруть участь одні й ті ж люди", – сказав Янгер, вказуючи конкретно на отруєння Скрипаля та спробу державного перевороту в Чорногорії.

Ми вважаємо, що з боку ГРУ та інших російських спецслужб виходить постійна загроза. Всьому є межа,

– додав він.

Кремль вважає, що Росія бореться проти західного ліберального порядку, в якому вона бачить екзистенційну загрозу. Однак, по факту, РФ вже давно перетворилась на країну-терориста.