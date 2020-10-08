У Луганській області 8 жовтня рятувальники завершили гасіння лісових пожеж. Спалахнули вони 30 вересня й 1 жовтня, і зрештою досягли неабияких масштабів. Станом на 9 ранку 8 жовтня рятувальники повністю ліквідували осередки пожеж на Луганщині.

Орієнтовна площа, яку пройшов вогонь, становить 20 тисяч гектарів. Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування, де до зони ураження потрапили 32 населені пункти. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Важливо Лісові пожежі на Луганщині ліквідували

Лісові пожежі в Луганській області: останні новини

Станом на ранок 8 жовтня рятувальники ліквідували всі осередки займання. Найгіршою була ситуація вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів.

3 жовтня тривало гасіння 7 великих осередків пожеж. Щоправда, перед цим, 2 числа, вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу лісової підстилки поблизу села Чмирівка Старобільського району.

Протягом 5 – жовтня рятувальники ліквідували найбільші лісові пожежі в трьох районах Лагнщини, де загалом горіли понад 10 тисяч гектарів землі.

До 8 жовтня тривала поблизу села Смолянинового Новоайдарського району на площі майже 4,5 тисячі гектарів. Її остаточно ліквідували о 8:50 ранку.

Всього до гасіння пожеж залучили понад 1,5 тисяч осіб, зокрема рятувальників і військових з зони ООС, і майже 300 одиниць техніки, серед якої авіацію.

Спершу була інформація, що вогонь пошкодив 250 – 300 будинків. Втім остаточну кількість має встановити місцева влада. Рятувальники евакуювали 150 людей.

Що відомо про загиблих

Загалом внаслідок пожеж загинули 11 людей, ще 19 осіб травмувались, серед них – 3 працівника ДСНС.

Наразі відомо, що 3 людей загинули через отруєння димом, ще одна людина – внаслідок отриманих опіків. Троє людей померли внаслідок серцевих нападів, а обставини загибелі ще 4 нині встановлюються.

Ситуація поблизу КПВВ "Станиця Луганська"

1 жовтня вогонь дістався замінованого узбіччя поблизу Станиці Луганської, розпочалась детонація вибухових пристроїв. Через загрозливу ситуацію КПВВ тимчасово закрили. Людей, що були у пункті пропуску, відвели на безпечну відстань.

Станом на 2 жовтня пожежу вдалось локалізувати, проте КПВВ – досі закритий. Вогонь пошкодив об'єкти в сервісній зоні, зокрема модуль працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що роботу контрольно-пропускного пункту "Станиця-Луганська" можуть відновити незабаром – щойно зникне задимленість.

5 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу.

Дивіться відео, як гасили пожежу поблизу КПВВ:

На Луганщині працює урядова група

На Луганщину прибула оперативна урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим. До складу групи також увійшли голова ДСНС Микола Чечоткін, командувач Нацгвардії Микола Балан, голова Держлісагенства Василь Кузьович, та перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ростислав Замлинський.

До Луганської області 2 жовтня прилетів і глава уряду Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр оцінював збитки, завдані вогняною стихією.

Дивіться фото пожеж на Луганщині: Фото ДСНС

Версії прокуратури

Через масштабні лісові пожежі в Луганській області Офіс генерального прокурора розпочав розслідування. Воно стосується статті про порушення вимог пожежної безпеки. Наразі прокурори проводять невідкладні слідчі дії.

Які версії розглядають у прокуратурі:

обстріли з боку проросійських бойовиків,

умисний підпал,

самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов,

необережне поводження з вогнем.

Зауважимо, що раніше у штабі ООС зазначили, що цілком ймовірно. що пожежа розпочалась через обстріл бойовиків. Очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що не виключає й версію підпалу.

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Відшкодування постраждалим

В Офісі Президента подякували рятувальникам та військовим, які намагаються ліквідувати масштабні пожежі на Луганщині. Також в ОПУ зазначили, що допомогу постраждалим мають виділити без зайвої бюрократії.

Зверніть увагу! В уряді вже підтвердили, що гроші для допомоги виділять з резервного фонду держбюджету. За словами глави уряду Дениса Шмигаля, максимальна сума, яку можуть отримати постраждалі, становитиме 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень – за повністю зруйнований будинок.

200 тисяч гривень – за загиблого члена сім'ї.

50 тисяч гривень – за часткове пошкодження будинку.

20 тисяч гривень – якщо постраждало господарство.

Дивіться сюжет 24 каналу про лісові пожежі на Луганщині: відео

Лісові пожежі в Луганській області: дивіться відео

Ще одне відео з Луганщини, яку охопили масштабні пожежі:

Пожежі на Луганщині: карта