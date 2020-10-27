Російські ЗМІ, окремі блоги і джерела в соціальних мережах повідомили, що нібито 16 вересня під час військових маневрів на полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області пострілом з ПТРК "Конкурс" випадково підбили російський танк Т-90A.

За однією з версій, під час маневрування бойових машин піднявся пил, екіпаж БМП-2 зробив постріл і потрапив в бік Т-90A. А за іншою версією – постріл був зроблений з іншого танка фугасним снарядом. Детальніше про випадок – у блозі InformNapalm на 24 каналі.

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Повного пробиття не відбулося, бічну проєкцію Т-90А нібито врятував ящик із запасними інструментами і приладдям. Однак також повідомили, що командир танка нібито отримав опіки обличчя та рук. В деяких джерелах його називають Замір Уркачаєв.

Офіційно МО РФ поки не прокоментувало цю інформацію. У мережі також з'явилося кілька фотографій, які ілюструють цю подію.



Підбиття російського танку Т-90A / Фото InformNapalm

Відомо, що на полігон "Капустин Яр" для участі в навчаннях "Кавказ-2020" також прибули військовослужбовці Білорусі та Китаю. Відповідне відео було опубліковано на офіційному ютуб-каналі МО РФ.

Військовослужбовці Білорусі та Китаю прибули на навчання "Кавказ-2020": дивіться відео

Також на сайті МО РФ є інформація про навчання танкових екіпажів на 2 інших полігонах:

"Прудбой"

"Ангарський".

Згідно з офіційними даними, танкові екіпажі Т-90А на полігоні "Прудбой" у Волгоградській області відпрацювали знищення умовного противника з використанням тактики "танкова карусель". А на полігоні "Ангарський" провели стрільби ще 10 екіпажів танків Т-72Б3 у складі танкової роти армійського корпусу Чорноморського флоту.

Детальніше про російські військові навчання "Кавказ-2020" – у матеріалах 24 каналу.

До слова, у базі даних OSINT-розслідувань міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm зібрані докази використання в бойових діях на Донбасі унікальних зразків російської військової техніки. Ця техніка не стояла на озброєнні української армії, а тому не може вважатися трофейною. Серед таких зразків є і танки російських модифікацій Т-90А і Т-72Б3, про які йшлося вище.

Де фіксували російські танки

У вересні 2014 року на території Луганської області місцеві мешканці зафіксували колону російської військової техніки у складі 25 одиниць. У колоні також були 2 танки Т-72Б3 та інша техніка. Також є факти, що в боях під Іловайськом в серпні 2014 року українські військові знищили кілька танків Т-72Б3 6-ї окремої танкової бригади ЗС РФ. А взимку 2015 року були використані і в боях за Дебальцеве.

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Британський журналіст і проросійський пропагандист Грем Філліпс також випадково показав колону цих танків в селі Санжарівка. Російські танки Т-90А також неодноразово фіксувалися на Донбасі. Танки цієї модифікації були зняті на відео в районі залізничного переїзду біля села Лисе під Новосвітлівкою, що у Луганській області, в серпні 2014 року.

Одними з яскравих ілюстрацій російського військового вторгнення на Донбас стали фото, знайдені OSINT-розслідувачами InformNapalm в профілі російського військовослужбовця Віталія Маракасова в жовтні 2014 року. На фото потрапила ціла колона російських танків Т-90А 136-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка рухалася ґрунтовою дорогою в районі населеного пункту Фабричне неподалік від Луганського аеропорту.



Доказ російського вторгнення на Донбас / Фото скриншот з відео

Це фото також потрапило на обкладинку книги-путівника "Донбас у вогні", підготовленого Центром дослідження безпекового середовища "Прометей". Війна на Донбасі триває 6 років. Росія офіційно заперечує свою активну участь в бойових діях, хоча величезний масив інформації, зібраний за ці роки, вказує на безпосередню участь російських військовослужбовців, озброєння і техніки в агресії проти України. І поки на Донбасі спостерігаємо тимчасове затишшя, російські танки продовжують горіти, навіть під час навчань на російській території.