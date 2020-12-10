"Міжнародні авіалінії Україи" з 28 березня планують відновити міжнародну мережу з 43 маршрутів. Авіакомпанія поступово повертатиметься до графіку, який був до пандеміії.

Внутрішні рейси МАУ здійснюватиме з 7 обласних центрів України. Про це інформує пресслужба компанії.

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З яких міст курсуватимуть літаки МАУ влітку 2021 року:

Херсон;

Львів;

Харків;

Одеса;

Дніпро;

Івано-Франківськ;

Запоріжжя.

Які міжнародні маршрути відновлять / Скриншот з сайту МАУ

Цікаво! У авіакомпанії зазначили, що відтепер пасажири можуть самостійно змінювати дату вильоту у режимі онлайн.

МАУ незабаром літатиме до Швейцарії

Раніше у МАУ проінформували, що з 19 грудня відновлять польоти з України до Швейцарії. Рейси за маршрутом Київ – Женева здійснюватимуть 3 рази на тиждень. Щодо цін на квитки – то вони різні і залежать від дати вильоту.

Під час локдауну аеропорти не закриватимуть

Зазначимо, що з 8 до 24 січня в Україні триватиме локдаун. Проте транспорт не зупинятимуть та аеропорти не закриватимуть.