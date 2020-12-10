МАУ з березня відновлюватиме сітку міжнародних маршрутів: куди літатимуть
"Міжнародні авіалінії Україи" з 28 березня планують відновити міжнародну мережу з 43 маршрутів. Авіакомпанія поступово повертатиметься до графіку, який був до пандеміії.
Внутрішні рейси МАУ здійснюватиме з 7 обласних центрів України. Про це інформує пресслужба компанії.
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З яких міст курсуватимуть літаки МАУ влітку 2021 року:
- Херсон;
- Львів;
- Харків;
- Одеса;
- Дніпро;
- Івано-Франківськ;
- Запоріжжя.
Які міжнародні маршрути відновлять / Скриншот з сайту МАУ
МАУ незабаром літатиме до Швейцарії
Раніше у МАУ проінформували, що з 19 грудня відновлять польоти з України до Швейцарії. Рейси за маршрутом Київ – Женева здійснюватимуть 3 рази на тиждень. Щодо цін на квитки – то вони різні і залежать від дати вильоту.
Під час локдауну аеропорти не закриватимуть
Зазначимо, що з 8 до 24 січня в Україні триватиме локдаун. Проте транспорт не зупинятимуть та аеропорти не закриватимуть.
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