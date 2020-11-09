МАУ почне літати до Лондона: деталі рейсів
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почне літати до Лондона. Вже з 17 грудня 2020 року вона відкриє рейси в один з найбільших аеропортів Європи – "Хітроу".
МАУ продовжуватиме польоти і в інший лондонський аеропорт – "Гетвік". Про це повідомили на сайті авіакомпанії.
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В які дні літатимуть
Авіакомпанія планує здійснювати польоти в "Хітроу" 3 рази на тиждень:
- в четвер;
- в суботу;
- в неділю.
Польоти в "Гетвік" здійснюватимуть:
- в понеділок;
- в середу;
- в п'ятницю.
Так авіакомпанія зможе обслуговувати маршрут з частотою 6, а в новорічні свята 7 разів на тиждень.
Розклад рейсу
Рейс PS 117 вилітатиме з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Києві о 9:50 і прибуватиме в лондонський "Хітроу" в термінал №2 о 11:25. Зворотний рейс PS 118 запланований з "Хітроу" о 12:20 з прибуттям до Києва о 17:40.
Основна перевага
В МАУ підкреслили, що основною перевагою "Хітроу" є те, що аеропорт – в густонаселеному районі з розвиненою інфраструктурою. Тому дорога до центру міста займає всього 15 хвилин.
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