Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почне літати до Лондона. Вже з ​​17 грудня 2020 року вона відкриє рейси в один з найбільших аеропортів Європи – "Хітроу".

МАУ продовжуватиме польоти і в інший лондонський аеропорт – "Гетвік". Про це повідомили на сайті авіакомпанії.

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В які дні літатимуть

Авіакомпанія планує здійснювати польоти в "Хітроу" 3 рази на тиждень:

в четвер;

в суботу;

в неділю.

Польоти в "Гетвік" здійснюватимуть:

в понеділок;

в середу;

в п'ятницю.

Так авіакомпанія зможе обслуговувати маршрут з частотою 6, а в новорічні свята 7 разів на тиждень.

Нагадаємо! Авіакомпанія МАУ з 8 листопада скасувала рейси зі Львова та Харкова до Тель-Авіва. Таке рішення аргументують тим, що влада Ізраїлю продовжила карантин через пандемію COVID-19.

Розклад рейсу

Рейс PS 117 вилітатиме з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Києві о 9:50 і прибуватиме в лондонський "Хітроу" в термінал №2 о 11:25. Зворотний рейс PS 118 запланований з "Хітроу" о 12:20 з прибуттям до Києва о 17:40.

Основна перевага

В МАУ підкреслили, що основною перевагою "Хітроу" є те, що аеропорт – в густонаселеному районі з розвиненою інфраструктурою. Тому дорога до центру міста займає всього 15 хвилин.

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