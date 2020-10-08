Авіакомпанія МАУ ввела обов’язковий масковий режим для своїх пасажирів. Без неї зможуть подорожувати діти, які молодші 6 років.

Таким чином авіакомпанія оновлює правила безпеки в час пандемії коронавірусу. Про це інформує пресслужба МАУ на своїй офіційній фейсбук-сторінці.

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Що передбачає масковий режим і чому в респіраторі з клапаном вас не пустять у літак:

Носіння захисних масок в літаках МАУ є обов'язковим для всіх пасажирів від 6-ти років;

Заборонено застосування респіраторів з клапаном видиху, бо після видиху на респіраторі виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник хвороби.

Хто, крім маленьких дітей, має право не дотримуватися маскового режиму в літаку

Захисні маски можна не одягати, якщо пасажир має труднощі з диханням, не пов’язані з COVID-19 або за станом здоров'я.

Втім, у людини має бути відповідна довідка від лікаря, що підтверджує це, і негативний тест на коронавірус, отриманий не раніше, ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом.



Що треба знати про масковий режим в МАУ / Інфографіка компанії

Які ще обов’язкові заходи безпеки ввели в МАУ:

Соціальне дистанціювання – пасажирам необхідно дотримуватися дистанції в 1,5 – 2 метри при проходженні формальних процедур в аеропорту, під час посадки / висадки з літака, а також обмежити переміщення по салону під час польоту.

Особиста гігієна і використання антисептиків – пасажирам рекомендовано дотримуватися загальноприйнятих правил особистої гігієни, не торкатися обличчя, частіше мити руки з милом і користуватися антисептичними засобами.

Онлайн-реєстрація на рейси – рекомендується також самостійно здійснювати реєстрацію онлайн та користуватися кіосками самостійної реєстрації багажу для запобігання скупченості пасажирів у зоні реєстрації.

Завчасне прибуття до аеропорту – аби запобігти скупченню людей, пасажирів просять прибувати в аеропорт завчасно та без супроводу, бо для проводжаючих доступ до терміналів буде обмежений. Перебувати в терміналі можуть лише члени екіпажів літаків та пасажири.

Відмова від подорожі в разі нездужання – якщо перед подорожжю пасажир відчуває такі ознаки нездужання: підвищена температура тіла, сухий кашель, головний біль, утруднене дихання, втомлюваність, – необхідно відмовитися від подорожі, звернутися до лікаря. Надавши авіакомпанії довідку, що підтверджує неможливість пасажира здійснити політ, пасажир матиме змогу безкоштовно переоформити квиток або повернути його повну вартість.

Ознайомлення з вимогами держави прибуття й умовами перетину кордону – пасажири мають бути ознайомлені з вимогами держави прибуття та умовами перетину кордону, необхідністю проходження обсервації / самоізоляції, вимогами щодо наявності медичної страховки або довідки про негативний тест на COVID-19.

Оновлені правила набувають чинності з понеділка, 12 жовтня.