"Міжнародні авіалінії України" скасували всі рейси до столиці Вірменії Єревана. Триватиме це щонайменше до 31 жовтня.

Що про скасування польотів до Єревана кажуть у МАУ

У авіакомпанії такий крок пояснюють високим ступенем ризиків для безпеки польотів в зоні конфлікту Вірменії та Азербайджану. Річ у тім, що країни поновили бойові дії через Нагірний Карабах. Про це повідомляє пресслужба МАУ.

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Також у "Міжнародних авіалініях України" запевнили, що уважно стежитимуть за розвитком подій. І після стабілізації ситуації розраховають відновити рейси до Вірменії. Розглянути це питання наразі планують наприкінці жовтня.

Також у МАУ повідомили, що представники компанії зв’яжуться з тими пасажирами, які вже придбали квитки на рейси до Єревану. Їм обіцяють надати всю необхідну підтримку.

Зауважимо! 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс зі столиці країни Тегерана до Києва. На борту було 176 осіб із семи країн та всі вони загинули. Згодом Іран визнав, що помилково збив судно. Інцидент трапився у розпал конфлікту Ірану та США.

Що цьому передувало

27 вересня в Нагірному Карабасі поновилися бойові дії. Азербайджана і Вірменія звинувачують один в одного в ескалації.

Азербайджана і Вірменія звинувачують один в одного в ескалації. Зрештою МАУ скасувала щонайменше 4 рейси до Єревана.

У компанії тоді заявили, що на рішення вплинула нестабільна ситуація в регіоні.

Такий крок з боку МАУ підтримує Державна авіаційна служба України.

Також у МАУ зазначали, що, можливо, призупинять рейси до столиці Азербайджану Баку.