Авіакомпанія МАУ має намір відновити рейс Київ – Єреван з 4 грудня. Перельоти до Вірменії були припинені наприкінці вересня через початок бойових дій у Нагірному Карабасі.

Відновлення авіаперельотів з України до Єревану став можливий завдяки стабілізації ситуації в регіоні Про це мовиться на офіційному сайті МАУ,

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Як часто здійснюватимуться рейси Київ – Єреван

Авіакомпанія планує здійснювати польоти в аеропорт "Звартноц" двічі на тиждень.

У компанії також зазначили, що уважно стежать за ситуацією в країні у зв'язку з бойовими діями та пандемією коронавірусу.

Візьміть до уваги! Авіакомпанія МАУ з 8 листопада скасувала рейси зі Львова та Харкова до Тель-Авіва. Таке рішення аргументують тим, що влада Ізраїлю продовжила карантин через пандемію COVID-19.

Мир у Нагірному Карабасі: яка ситуація зараз

Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада повідомив про підписання угоди між Росією, Вірменією та Азербайджан щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Росією, Вірменією та Азербайджан щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Сторони домовились, що у Нагірному Карабаху має відбутись повне припинення бойових дій. У регіон ввели російських миротворців на 5 років.

Угода також передбачає обмін військовополоненими та тілами загиблих

Після заяви Пашиняна у Вірменії відбулись протести. Вірмени захопили й потрощили будівлю уряду та парламенту . Крок влади вони вважають капітуляцією.

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