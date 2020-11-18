Авіакомпанія МАУ відновить рейси з Києва до Єревану
Авіакомпанія МАУ має намір відновити рейс Київ – Єреван з 4 грудня. Перельоти до Вірменії були припинені наприкінці вересня через початок бойових дій у Нагірному Карабасі.
Відновлення авіаперельотів з України до Єревану став можливий завдяки стабілізації ситуації в регіоні Про це мовиться на офіційному сайті МАУ,
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Як часто здійснюватимуться рейси Київ – Єреван
- Авіакомпанія планує здійснювати польоти в аеропорт "Звартноц" двічі на тиждень.
- У компанії також зазначили, що уважно стежать за ситуацією в країні у зв'язку з бойовими діями та пандемією коронавірусу.
Мир у Нагірному Карабасі: яка ситуація зараз
- Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада повідомив про підписання угоди між Росією, Вірменією та Азербайджан щодо припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.
- Сторони домовились, що у Нагірному Карабаху має відбутись повне припинення бойових дій. У регіон ввели російських миротворців на 5 років.
- Угода також передбачає обмін військовополоненими та тілами загиблих
- Після заяви Пашиняна у Вірменії відбулись протести. Вірмени захопили й потрощили будівлю уряду та парламенту. Крок влади вони вважають капітуляцією.
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