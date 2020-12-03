Авіакомпанія МАУ відновлює польоти з України до Швейцарії. Рейси за маршрутом Київ – Женева почнуть виконувати з 19 грудня.

Про відновлення авіасполучення України та Швейцарії повідомляє Центр транспортних стратегій.

Читайте також Авіакомпанія МАУ відновить рейси з Києва до Єревану

Літати за маршрутом Київ – Женева авіакомпанія МАУ почне з 19 грудня 2020 року.

Рейси будуть виконувати 3 рази на тиждень – щопонеділка, щоп'ятниці та щосуботи.

З Києва літак вилітатиме о 10:45, приліт у Женеву – 12:50. У зворотному напрямку зі швейцарського міста виліт о 13:50, до Києва прибуватиме о 17:40.

Квитки вже доступні для купівлі на сайті МАУ. Ціни коливаються залежно від дати вильоту.

Квитки з Києва у Женеву і назад вже можна купити на сайті / Скриншот зі сайту МАУ

До слова, в жовтні в авіакомпанії планували, що зможуть відновити польоти до Швейцарії з 4 грудня.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що МАУ вирішила припинити діяльність структурних підрозділів у Швейцарії, Іспанії, Італії, Німеччини та Австрії у зв'язку зі скороченням штату.