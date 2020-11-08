МАУ змінила розклад на 2021 – 2020 роки: які рейси скасували
Авіакомпанія МАУ з 8 листопада скасувала рейси зі Львова та Харкова до Тель-Авіва. Таке рішення аргументують тим, що влада Ізраїлю продовжила карантин через пандемію COVID-19.
Водночас рейси з Києва, Одеси і Дніпра виконуватимуть відповідно до графіка. Про це повідомляє Avianew.
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Зазначені зміни відбуваються в зв'язку з продовженням карантинних заходів, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширенню COVID-19,
– мовиться у повідомленні.
- Рейси зі Львова до Тель-Авіва скасовані до березня 2021 року.
- Польоти з Харкова до Тель-Авіва скасовані до 5 грудня 2020 року. З 6 грудня планується один рейс щотижня.
Як виконуватимуться інші рейси:
- Київ – Тель-Авів – 8 рейсів щотижня.
- Одеса – Тель-Авів – 2 рейси щотижня.
- Дніпро – Тель-Авів – 1 рейс щотижня.
Якщо ситуація з коронавірусом у країнах змінюватиметься, у графіку польотів можливі зміни.
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