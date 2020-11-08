Авіакомпанія МАУ з 8 листопада скасувала рейси зі Львова та Харкова до Тель-Авіва. Таке рішення аргументують тим, що влада Ізраїлю продовжила карантин через пандемію COVID-19.

Водночас рейси з Києва, Одеси і Дніпра виконуватимуть відповідно до графіка. Про це повідомляє Avianew. Читайте також МАУ вводить обов'язковий масковий режим в літаках: що треба знати про нові правила безпеки Зазначені зміни відбуваються в зв'язку з продовженням карантинних заходів, введених урядом Ізраїлю з метою запобігання поширенню COVID-19,

– мовиться у повідомленні. Рейси зі Львова до Тель-Авіва скасовані до березня 2021 року. Польоти з Харкова до Тель-Авіва скасовані до 5 грудня 2020 року. З 6 грудня планується один рейс щотижня. Як виконуватимуться інші рейси: Київ – Тель-Авів – 8 рейсів щотижня.

Одеса – Тель-Авів – 2 рейси щотижня.

Дніпро – Тель-Авів – 1 рейс щотижня. Якщо ситуація з коронавірусом у країнах змінюватиметься, у графіку польотів можливі зміни. Зверніть увагу! Україна внесла Ізраїль до зеленої зони. Людям, які прилітають звідти, не потрібен результат ПЛР-тесту або самоізоляція. Водночас Ізраїль обмежив в'їзд іноземців на територію країни.