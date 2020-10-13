Дубенський замок – один з найвідоміших в Україні. Упродовж віків оборонні споруди захищали своїх мешканців від нападів та грабунків. Тепер у питаннях безпеки люди пішли набагато вперед і вже не ховаються за мурами.

Сучасні громади убезпечують своїх мешканців новими способами. Детальніше про це – у програмі "Де це?" на 24 каналі.

Читайте та дивіться попередній випуск Затоплене село та містичний монастир: чому Бакота популярна серед туристів

Офіцер Дмитро Головатий розповів, що коли 2 роки тому він працював дільничним, то відділок був у Дубно, а дільниця – за 20 кілометрів від села.

Я не мав власного транспорту, добиралися будь-якими шляхами. Якими? Бувало навіть таке, що мене з Дубна везли на конях. Ми їхали стоячи, бо ще було сіно ззаду,

– повідомив офіцер.

За його словами, для людей він був як снігова людина. Вони начебто знали, що є дільничний, але ніколи його не бачили. Зараз Головатий – поліцейський офіцер громади. Села – ті самі, різниця у роботі – колосальна.



Дмитро Головатий / Скриншот з відео

Поліцейський офіцер громади

Проєкт "Поліцейський офіцер громади" стартував в Україні у 2019 році. Це один з кроків реформи Національної поліції, мета якого забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером.

Головна відмінність від районного дільничного – офіцер громади живе і працює на місці. Щоб стати офіцерами громад, поліціянти проходили багатоетапний відбір: тестування та перевірку на детекторі брехні. Конкурсантам ставили різні запитання.

Чи вживали спиртне на роботі?

Чи приходили на роботу з запахом алкоголю?

Чи забирали з роботи якісь речі?

Коли проєкт "Поліцейський офіцер громади" дійшов до Рівненщини, Мирогощанська громада стала однією з тих, хто захотів спробувати взяти участь.

Мирогощанську сільську об'єднану громаду утворили в серпні 2016 року. Це 14 сіл Дубенського району, в яких мешкає 7 тисяч людей.

Голова Мирогощанської ОТГ Світлана Соборук зазначила: "Коли ми дізналися про те, що дільничний інспектор буде на місці, займатиметься справами тільки громади, то одразу одноголосно прийняли рішення, що візьмемо участь у такій програмі".



Голова Мирогощанської ОТГ Світлана Соборук / Скриншот з відео

Умови участі

За умовами участі в проєкті, громада надає приміщення для поліцейської станції і забезпечує роботу офіцера пальним та необхідними витратними матеріалами. Якщо традиційно поліцію розміщують в центрі громади, десь поруч з сільською радою, то тут офіцера спровадили у найвіддаленіше село.

Нові умови роботи

У відділку Головатий працює зі своїм напарником Віктором Мокрійчуком.

Я дуже втішився, що це – велике приміщення, не тісно, можуть люди прийти. В селі знають, що є станція. Навіть якщо не мають номера телефону, то знають, що тут завжди хтось є,

– розповів поліціянт.



Нові умови роботи поліціянтів / Скриншот з відео

У приміщенні – не дуже багато місця, але охайно. Там є все необхідне для роботи: комп'ютери, оргтехніка. За допомогою планшета з доступом до поліцейських баз даних офіцер за кілька хвилин може отримувати інформацію про будь-яку особу:

чи перебувала вона в розшуку;

чи притягали її до відповідальності.

За кілька місяців, відколи поліціянти постійно працюють у громаді, звернень до них поменшало. Адже тепер вони прибувають не тільки на сам виклик, але й наглядають за потенційними порушниками.

Третій напарник офіцерів

Через розлогу територію громади і не найкращі дороги, "вірний помічник" у роботі поліціянтів – позашляховик.



Автомобіль офіцерів / Скриншот з відео

"Можна сказати, що це – наш третій напарник, якого ми отримали в червні 2020 року, після запуску цього проєкту", – повідомив Дмитро Головатий.

"Третій помічник" укомплектований гаджетами на різні випадки поліцейського життя. Там є бензопилка, ліхтарі та троси. Також для офіцерів дуже важливо, що автомобіль повністю закріплений за ними. В кінці робочого дня його не потрібно здавати в гараж. За день 2 поліціянтів встигають відвідати села своєї громади та бути в курсі всього і всіх на довіреній території.

Також читайте Де найбільше заражених на COVID-19 учнів та вчителів: перелік областей

З реформою децентралізації тисячі невеликих містечок і сіл стали центрами громад, отримали нові повноваження і нові виклики. Один з них – забезпечити порядок на своїй території. Приклад цієї громади показує – усе можливо.