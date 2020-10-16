Готувати працівників органів місцевої влади на деокупованому Донбасі потрібно заздалегідь. Для цього майбутніх посадовців мають намір вже декларувати як адміністрацію тимчасово окупованих населених пунктів.

Що Резніков каже про перехідне правосуддя

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже працює над законопроєктом про перехідний період для окремих районів Донбасу. Про це в інтерв'ю хорватському каналу N1 заявив міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Зауважте Жителі Донбасу з паспортами РФ зможуть залишитися там після деокупації, – Резніков

Головною зі складових цього періоду є питання перехідного правосуддя.

Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не скоювали воєнних злочинів, а ті, хто скоювали злочини, все одно мають бути притягнуті до відповідальності,

– розповів Резніков.

На думку політика, головною умовою якісної реінтеграції є встановлення довіри між людьми.

Майбутніх посадовців для деокупованих населених пунктів Резніков хоче декларувати вже зараз.

Яку країну Резніков ставить у приклад

Вдалим досвідом деокупації територій політик вважає приклад Хорватії.

Резніков розповідає, що спершу хорвати призначили мера Вуковара, коли місто ще було окуповане, а згодом цей мер почав працювати вже у деокупованому Вуковарі.