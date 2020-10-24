У Криму висохло ще 2 озера: біля сіл Краснокам'янка та Залізне. Місцева влада, призначена Кремлем, не повідомляє, скільки водойм зникло з карти півострова від 2014 року і не реагує на скарги екологів.

За підрахунками журналістів "Крим. Реалії", за 2020 рік у Криму пересохли щонайменше 10 водойм, серед них є унікальні. Чому це відбулось, читайте та дивіться – на 24 каналі.

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Краснокам'янське озеро – одне з 3 озер на півночі від селища Краснокам'янка у районі Великої Ялти. Верхня водойма на карті – повноводна, там можна навіть рибалити.



Краснокам'янка / Скриншот з відео

Нижнє озеро обміліло: вода брудна і застійна. Середнє з 3 озер висохло найбільше. Попри те, що 3 роки тому на озері масово відпочивали люди, зараз від водойми залишились тільки 2 калюжі.

Чим живилось озеро

До того як середнє озеро висохло, водою з Краснокам'янки поливали виноградники "Масандри". Саме у тій місцевості вирощували унікальний сорт винограду. З нього виготовляли "Мускат Червоного каменю" – вино з 18 нагородами міжнародних виставок.

Озеро живилось підземними джерелами, але тепер вони вичерпались.

Озеру звідкись потрібно брати воду. Засоби поповнення води – це опади, яких немає, та підземні води, яких теж немає. Тому й водойма пересохла,

– зазначила кримський еколог Маргарита Литвиненко.

Чому зникла вода

Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації землі Михайло Яцюк ствердив, що причина зникнення Краснокам'янського озера – масове буріння свердловин у Криму. Від того, що з підземних шарів викачували велику кількість води, є велике антропогенне навантаження.

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"Якщо опади не випадають, то вода з озер живить ґрунтові води чи ґрунт на прилеглій території. Враховуючи те, що температура в зростає і відбувається високе випаровування, то дефіцит водного балансу зростає. Це призводить до повної втрати води на об'єктах", – додав Яцюк.



Свердловина у Криму / Фото "Крим. Реалії"

Головні причини зникнення кримських озер:

перекритий Північно-Кримський канал;

зменшення кількості опадів;

діяльність людей;

масове буріння свердловин.

Водна криза у Криму

Голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк сказав, що водна криза у Криму тільки посилюватиметься. Не потрібно очікувати, що ситуація налагодиться. Якщо щороку на півострові висихатимуть 10 озер, то приблизно за 30 років їх у Криму не стане зовсім.

Наразі за критеріями ООН, материкова Україна належить до малозабезпечених водою країн світу.