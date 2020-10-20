Зеленський пояснив, чому не слід маніпулювати поняттям амністія. Та заявив, що Україні потрібна стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей.

Деталі амністії

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський з трибуни Верховної Ради 20 жовтня, пише 24 канал.

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Страшне слово амністія, не про всіх і не про уникнення відповідальності, а про мільйони наших громадян на чиїх руках немає крові і які зараз перебувають у заручних в окупантів,

– заявив Зеленський.

Їм потрібні чіткі сигнали, не варто боятися, гідне майбутнє тільки з Україною. Також президент розповів, що Україна повинна забезпечити розвиток Донецької та Луганської областей.

Стратегія розвитку Донбасу

Вже сьогодні на вільних територіях Донеччини й Луганщини ми будуємо новий Донбас, сучасний, безпечний, заможний, але щоб зробити таким регіон, що постраждав від російської агресії,

– додав Володимир Зеленський.

За його словами, потрібно зробити особливі економічні умови, необхідна стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами.

Робота над цим вже почалася.

Звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради: дивіться відео