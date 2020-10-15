На Майдані Незалежності попрощаються із військовим, який підпалив себе
На Майдані Незалежності 17 жовтня відбудеться прощання з Миколою Микитенком. Він зчинив самоспалення у центрі Києва у ніч проти 11 жовтня. Кілька днів військовий перебував у комі, однак 14 жовтня його життя обірвалася.
Київська міська державна адміністрація дозволила проводити прощання на Майдані Незалежності. Про це повідомила донька загиблого військового Юлія Микитенко у фейсбуці.
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Церемонія прощання запланована на 17 жовтня 9:00. Родина загиблого попросила людей, які мають бажання прийти на церемонію, тримати соціальну дистанцію та носити захисні маски.
Без політичних гасел та прапорів, окрім державного та червоно-чорного. По можливості вишиванки та живі квіти. Без громадських заворушень. Це прощання, відання шани полеглому за Україну воїну,
– написала Юлія.
Вона додала, що поховання Миколи Микитенка відбудеться у Житомирській області.
Що відомо про самоспалення Миколи Микитенка
- 49-річний Микола Микитенко був активним учасником Самооборони Майдану, воював на Донбасі у складі батальйону імені Сергія Кульчицького, а також брав участь у боях під Слов'янськом.
- Він зчинив самоспалення о 3 ночі 11 жовтня. У поліції заявили, що не знають про причини самопідпалу Микитенка. Однак родина військового наголосили, що причиною такого вчинку став протест проти дій чинної влади.
- Унаслідок самопідпалу військовий отримав 90% опіків тіла. Микитенко впав у кому. 14 жовтня він помер у лікарні.