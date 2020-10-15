На Майдані Незалежності 17 жовтня відбудеться прощання з Миколою Микитенком. Він зчинив самоспалення у центрі Києва у ніч проти 11 жовтня. Кілька днів військовий перебував у комі, однак 14 жовтня його життя обірвалася.

Київська міська державна адміністрація дозволила проводити прощання на Майдані Незалежності. Про це повідомила донька загиблого військового Юлія Микитенко у фейсбуці.

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Церемонія прощання запланована на 17 жовтня 9:00. Родина загиблого попросила людей, які мають бажання прийти на церемонію, тримати соціальну дистанцію та носити захисні маски.

Без політичних гасел та прапорів, окрім державного та червоно-чорного. По можливості вишиванки та живі квіти. Без громадських заворушень. Це прощання, відання шани полеглому за Україну воїну,

– написала Юлія.

Вона додала, що поховання Миколи Микитенка відбудеться у Житомирській області.

Що відомо про самоспалення Миколи Микитенка