Безпека у Чорноморському регіоні є елементом Кримської платформи. Українська сторона планує ініціювати щорічний міжнародний форум, присвячений питанню безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів.

Також під час форуму мовитиметься про Середземномор'я. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю ТСН. Актуально Маємо готуватися до цього, – Джапарова про загрозу нападу Росії з Півдня Що ще сказала посадовиця Нещодавно вона відвідувала Брюссель і зустрічалася там з представниками країн-членів НАТО. Зокрема, Джапарова провела переговори із заступницею генсека НАТО з політичних питань Беттіною Каденбах. Під час зустрічі українська посадовиця розповіла про Кримську платформу у контексті НАТО.

Головним елементом майбутньої роботи є безпека у Чорному морі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг презентував документ, у якому окреслені стратегії НАТО-2030. І там всі ті важливі сигнали щодо політики у Чорному морі.

Присутність Альянсу в акваторії Чорного моря є необхідністю. Зауважте! У червні 2020 року глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував створення міжнародної платформи для обговорення з партнерами деокупації Криму. Детальніше читайте тут.