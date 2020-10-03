У Росії затримали одного з колишніх ватажків бойовиків так званої "ДНР" Ахра Авідзба. Ексбойовик мав прізвисько "Абхаз".

Затримання "Абхаза" в Росії: подробиці

Про це повідомили російські ЗМІ. За їхніми даними, його затримали на 10 діб за "порушення російсько-абхазького кордону" в серпні 2020 року, пише 24 канал.

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Зараз "Абхаз" працює "помічником президента" самопроголошеної та підконтрольної Росії Абхазії. За словами так званого секретаря Ради безпеки фейкової республіки Сергія Шамби, "Абхаз" нібито добровільно з'явився до слідчих органів.

У нас до цього велися перемовини з відповідними структурами Російської Федерації, і була впевненість, що до нього не буде застосовано запобіжний захід, але зрештою його затримали на десять діб, до суду,

– зауважив він.

Додамо, "Абхаз" брав участь у січневих акціях, які самопроголошена "влада республіки" називає "спробою держперевороту".

Що в січні відбувалося в Абхазії:

У серпні 2019 року там провели так звані "президентські вибори". Перемогу на них здобув Рауль Хаджімба, за якого віддали свій голос 47,39% виборців.

Його опонент Алхас Квіцінія у виборчих перегонах відстав всього на відсоток. Саме його прихильники вважають: Хаджімба – нелегітимний президент. Згідно з буквою закону, він мав набрати 50 + 1% голосів виборців.

Згідно з буквою закону, він мав набрати 50 + 1% голосів виборців. Опозиція оскаржила результати "президентських виборів" в суді, але там відхилили позов.

але там відхилили позов. 9 січня "касаційна інстанція Верховного суду" мала розглядати позов Квініції , проте засідання скасували. Протягом двох місяців повинен бути сформований новий склад "касаційної колегії".

Протягом двох місяців повинен бути сформований новий склад "касаційної колегії". Схоже, це стало поштовхом до більш радикальних форм протесту.

Ввечері 9 січня так званий "парламент" Абхазії на позачерговому засіданні ухвалив звернення до президента Рауля Хаджімби з пропозицією піти у відставку для стабілізації ситуації в регіоні. За це рішення проголосували 19 з 27 присутніх на сесії депутатів.

За це рішення проголосували 19 з 27 присутніх на сесії депутатів. Хаджімба відмовився йти з посади президента, попри цю пропозицію.

У березні в Абхазії відбулися нові так звані вибори президента. Перемогу на них здобув безпартійний Аслан Бжания. Україна не визнає ці результати та вибори загалом.

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