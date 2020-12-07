Росія фактично проєктує свої загарбницькі амбіції й агресивну політику на країни Середземномор'я. Крім цього, країна нарощує військовий потенціал у Криму, що створює загрози нападу на Україну з Півдня.

Питання, чи може Росія написати на Україну з Півдня, складне. Однак очевидне, якщо розглядати його з боку мілітаризованого Криму. Про це розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю ТСН.

До речі Населення влаштує терор, – Хомчак про дії українців при повномасштабному наступі Росії

Що припускає Джапарова

За словами Джапарової, Росія вже перетнула червоні лінії, окупувавши 7% території України.

Не просто так Росія вкладає мільярди в розвиток інфраструктури, оновлення своїх військових компонентів і частин в окупованому Криму,

– наголосила дипломатка.

Заступниця міністра зауважила, що мілітаризація півострова стосується не тільки України та безпеки в Чорному або Азовському морях. Все тому, що Росія демонструє агресивну політику на країни Середземномор'я.

Тому Джапарова додала, що питання загрози є актуальним, адже війна досі триває.

"Ми, як держава, маємо готуватися до цього, до нашої боротьби. Вона точно непроста, неочевидна, нелінійна", – зазначила дипломатка.

Зверніть увагу! Раніше Служба безпеки України не виключала ймовірність нападу Росії з Криму. Проте у комітеті нацбезпеки Верховної Ради вважали, що такі загрози – мінімальні.