Журналісти зафіксували на камеру з висоти пташиного польоту маєток голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Розташовані володіння судді у містечку Васильків, що під Києвом. На величезній території є басейн, теплиця, квадроцикл та навіть водоспад.

Зняти маєток Тупицького вдалося 7 листопада, коли активісти принесли під будинок судді у Василькові шибеницю. Фото та відео опублікували журналісти "Страны".

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Що є у маєтку голови КСУ

На опублікованих знімках помітно, що над ділянкою добре попрацював ландшафтний дизайнер.

Там ідеальний газон, викладені каменем стежки, є озера і навіть водоспад. Крім того, у Тупицького є власна теплиця, басейн з шезлонгами, пляжне бунгало, а також квадроцикл.

Сам котедж двоповерховий, побудований у класичному стилі. Є багато зон відпочинку, зокрема й дитячих – гірки, гойдалки, пісочниця і декілька батутів.

Сусіди розповідають, що голова КСУ проживає саме в цьому будинку. Інформація в декларації свідчить, що площа маєтку становить 211,4 квадратних метра.

Однак територія добре прихована від сторонніх очей – високий паркан, скрізь датчики руху та камери спостереження.

На відео також можна розглянути гараж на два паркувальні місця. Однак задекларував суддя лише BMW Х6 2012 року випуску, зареєстрований на його дружину Ольгу Тупицьку.

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У чиїй власності перебуває територія

З ділянки є два виїзди. Ділянка родини Тупицьких незвичайної форми, бо складається з 2 земельних наділів.

Маєток розташований на території, яка за документами належить тещі Тупицького. Цікаво, що на тій частині, яка зазначена власністю самого голови КСУ, є тільки майданчик і "гойдалка".

Двір не розділено огорожею на частини, тому він виглядає як єдине ціле.



Журналісти зняли на камеру з висоти пташиного польоту маєток Тупицького / Фото "Страны"



На території є басейн, теплиця, квадроцикл і навіть водоспад / Фото "Страны"



Однак ділянка зареєстрована на тещу глави КСУ / Фото "Страны"

Маєток Тупицького з висоти пташиного польоту: дивіться відео

Довідка. 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Таке рішення пояснювали, зокрема, й особистою вигодою Тупицького. Адже він не вніс усю інформацію про свої статки в е-декларацію. Більше про ситуацію з КСУ читайте за посиланням.