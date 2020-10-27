Держсекретар США Майк Помпео телефоном поговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Американський чиновник закликав сторони конфлікту припинити бойові дії у Нагірному Карабасі.

Держсекретар США наполіг на дипломатичному вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі під егідою співголів мінської групи ОБСЄ. Про це 24 жовтня повідомила пресслужба Державного департаменту США.

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Крім того, Помпео закликав Вірменію та Азербайджан виконати умови щодо перемир'я, про які сторони домовилися 10 жовтня у Москві, та 25 жовтня – у США.

Що відомо про третє перемир'я Вірменії та Азербайджану

Вірменія та Азербайджан втретє домовились про перемир'я у Вашингтоні. Держави запевнили, що виконуватимуть домовленості. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що сторони конфлікту дотримуються режиму припинення вогню.

Водночас через 5 хвилин після початку перемир'я у Нагірному Карабасі пролунали постріли. У Вірменії визнали, що армії Азербайджану вдалося прорватися за кількома напрямками по лінії фронту.

Раніше держави також зривали перемир'я одразу після його оголошення. В ескалації конфлікту вони звинувачували одна одну.

Зауважимо, раніше в мережі опублікували відео, на якому видно, як обурені вірменські військові покидають позиції у Нагірному Карабасі. Вони розповіли, що керівництво покинуло їх напризволяще та змушує воювати без зброї.