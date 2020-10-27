Держсекретар США закликав Вірменію та Азербайджан дотримуватися перемир'я
Держсекретар США Майк Помпео телефоном поговорив із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном. Американський чиновник закликав сторони конфлікту припинити бойові дії у Нагірному Карабасі.
Держсекретар США наполіг на дипломатичному вирішенні конфлікту в Нагірному Карабасі під егідою співголів мінської групи ОБСЄ. Про це 24 жовтня повідомила пресслужба Державного департаменту США.
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Крім того, Помпео закликав Вірменію та Азербайджан виконати умови щодо перемир'я, про які сторони домовилися 10 жовтня у Москві, та 25 жовтня – у США.
Що відомо про третє перемир'я Вірменії та Азербайджану
Вірменія та Азербайджан втретє домовились про перемир'я у Вашингтоні. Держави запевнили, що виконуватимуть домовленості. Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що сторони конфлікту дотримуються режиму припинення вогню.
Водночас через 5 хвилин після початку перемир'я у Нагірному Карабасі пролунали постріли. У Вірменії визнали, що армії Азербайджану вдалося прорватися за кількома напрямками по лінії фронту.
Раніше держави також зривали перемир'я одразу після його оголошення. В ескалації конфлікту вони звинувачували одна одну.
Зауважимо, раніше в мережі опублікували відео, на якому видно, як обурені вірменські військові покидають позиції у Нагірному Карабасі. Вони розповіли, що керівництво покинуло їх напризволяще та змушує воювати без зброї.