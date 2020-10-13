Глава американської дипломатії Майк Помпео звернувся до обох сторін конлікту у Нагірному Карабасі. Він закликав їх до припинення вогню.

Зокрема, державний секретар США заохочував Азербайджан і Вірменію зупинити конфлікт та не обстрілювати мирних жителів. Про це він заявив на своїй сторінці у твіттері.

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Помпео зазначив, що у США засуджують вбивство значної кількості людей через конфлікт та залишаються відданими мирному врегулюванню ситуації довкола Нагірного Карабасі.

Довідка. У Нагірному Карабасі триває збройний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Режим припинення вогню, який мав бути запроваджений там з 10 жовтня 2020 року, наразі не діє. Обидві країни звинувачують одна одну у порушенні домовленостей. Детальніше про конфлікт на цих територіях – читайте тут.

"США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, як було домовлено раніше, а також покласти край обстрілам цивільних районів, таких як Гянджа та Степанакерт", – написав Майк Помпео.

Детальніше про конфлікт між Вірменією на Азербайджаном дивіться у відео: