Держсекретар США закликав Вірменію та Азербайджан припинити конфлікт
Глава американської дипломатії Майк Помпео звернувся до обох сторін конлікту у Нагірному Карабасі. Він закликав їх до припинення вогню.
Зокрема, державний секретар США заохочував Азербайджан і Вірменію зупинити конфлікт та не обстрілювати мирних жителів. Про це він заявив на своїй сторінці у твіттері.
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Помпео зазначив, що у США засуджують вбивство значної кількості людей через конфлікт та залишаються відданими мирному врегулюванню ситуації довкола Нагірного Карабасі.
"США закликають Азербайджан і Вірменію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню, як було домовлено раніше, а також покласти край обстрілам цивільних районів, таких як Гянджа та Степанакерт", – написав Майк Помпео.
Детальніше про конфлікт між Вірменією на Азербайджаном дивіться у відео: