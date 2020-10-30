Колишній голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук закликав суддів КСУ подати у відставку. Він назвав їх злочинною закритою кастою.

Суддя наголосив, що Конституційний Суд фактично перетворився у закриту злочинну касту, яка сама себе наділила надконституційними повноваженнями з метою уникнення будь-якої відповідальності. Про це Станіслав Шевчук написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Критика Шевчука суддів КСУ

Він зауважив, що в історії КСУ були різні за якістю і змістом рішення, але "ніколи раніше ці рішення не приймалися в умовах настільки явного конфлікту інтересів та особистої зацікавленості суддів".

Шевчук зауважує, що доводиться констатувати, що теперішні судді Конституційного суду "втратили авторитет у громадян України, не здатні виступати захисниками конституційного ладу і не можуть бути арбітрами між владою і суспільством".

Звертаюся до суддів КСУ: згадайте про власну гідність, не чіпляйтеся за посади за всяку ціну, проявіть мудрість і мужність. Подайте у відставку! Громадяни України оцінять це,

– наголосив Шевчук.

Він також висловив думку, що Україні необхідна термінова конституційна реформа, яка "покладе край квотності та кулуарщині" при призначенні суддів КСУ.

Скандальне рішення КСУ: що треба знати

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України. Саме вона передбачає покарання за неправдиве декларування (штраф або позбавлення волі) чиновників державного або місцевого рівня.

Рішення схвалили за позовом нардепів від ОПЗЖ і "За майбутнє". Останніх активно пов'язують з олігархом Коломойським.

Це обурило українців, 30 жовтня вони вийшли на масовий протест у центрі Києва.

Також стурбована вироком і світова спільнота. У ЄС вже заявили, що це може призвести до втрати безвізового режиму.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу