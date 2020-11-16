Майя Санду заявила, що найближчим часом планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер вже привітав Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.

Дата та місце майбутньої зустрічі наразі не відомі. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Санду наголосила, що хоче відновити добрі стосунки з Україною. За словами політикині, під час президентства Ігоря Додона у Молдові фактично не було офіційних візитів.

Я вже поговорила сьогодні вранці з президентом Зеленським. Ми домовилися, що ми відновимо наші хороші відносини, що досить скоро у нас буде зустріч і ми будемо працювати разом, щоб між нашими країнами були дуже хороші стосунки,

– наголосила Санду.

У розмові із Зеленським політикиня обговорила можливість свого візиту до Києва. Однак про конкретну дату сторони наразі не домовилися.

Санду також прокоментувала питання про "зелений коридор" між Україною і Молдовою для виведення російських військ з Придністров'я.

"Для нас це дуже важливе питання – виведення військ. І ми будемо шукати рішення цього питання", – наголосила політикиня.

Зверніть увагу! 15 листопада у Молдові відбулися вибори президента. Перемогу на них здобула Майя Санду. Вона отримала 57, 74% голосів виборців.