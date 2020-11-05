Експрем’єрка Молдови Майя Санду хоче взяти чітки курс на ЄС та планує боротися з російською пропагандою. У першому турі президентських виборів Майя Санду отримала 36,16% голосів і пройшла до другого туру разом з чинним президентом Ігорем Додоном.

Сайт 24 каналу розповідає все, що потрібно знати про Майю Санду, її біографію та програму на виборах. Другий тур виборів у Молдові заплановано на 15 листопада 2020 року.

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Майя Санду – Біографія

Майя Санду народилася 24 травня 1972 року у селі Рисіпень, Фалештському районі Молдови. Зростала вона у інтелігентній сім’ї – мати була вчителькою, а батько директором крупного свинарного комплексу.

З 1989 року по 1994 рік вона навчалася в Академії економічних досліджень Молдови (ASEM) на факультеті менеджменту. З 1995 по 1998 рік, вона вивчала міжнародні відносини в Академії державного управління (AAP) в Кишиневі. У 2010 році Санду закінчила Школу управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті.

Особисте життя

Про її особисте життя відомо небагато – ні чоловіка, ні дітей у Санду немає. Вона бере учать у заходах на підтримку сексуальних меншин. Саме цим фактом скористалися її опоненти, розповсюджуючи чутки про її нетрадиційну орієнтацію. Мережею ширилася світлина, де жінка, що схожа на Санду, цілується з дівчиною на вулиці у Мюнхені.

Кар'єра

Свою кар’єру Майя Санду почала ще у 1994 році, тоді вона обіймала посаду головного спеціаліста Відділу співробітництва з Європейським союзом і країнами Чорноморського басейну Департаменту зовнішньоекономічних відносин Міністерства економіки Молдови. Через два роки Санду стала консультантом у Головному управлінні по співробітництву з міжнародними економічними організаціями.

З 1999 по 2005 рік працювала економістом у представництві Світового банку у Кишиневі. Після цього Санду знов почала працювати у Міністерстві економіки Молдови, а потім була координаторкою програми ООН по розвитку.

З 2010 по 2012 рік Майя Санду була радницею виконавчого директору Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія, США.

Політична кар’єра Санду розпочалася у 2012 році, коли її призначили міністром освіти у Молдові. Вона розпочала впровадження цілого ряду реформ та змінила регламент проведення національних іспитів. Також вона посилила систему контролю складання іспиту на ступінь бакалавру, поставивши у аудиторіях камери відеоспостереження.

Майя Санду / Фото facebook.com/maia.sandu

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Участь у виборах

22 грудня 2015 Санду оголосила про створення власного політичного проєкту – партії №Дія і солідарність". Вже у жовтні 2016 року у першому турі на президентських виборах Санду зайняла друге місце і набрала 38% голосів. Тоді її перегнав Ігор Додон – лідер соцпартії – він отримав 48% голосів. У другому турі також переміг Додон з 52% підтримкою виборців.

На парламентських виборах 2019 року Санду разом зі своїми союзниками сформувала виборчий блок ACUM і отримали 26 з 101 місць в парламенті Молдови. А вже у червні 2019 вона була обрана 13-ою прем'єрміністеркою Республіки Молдови.

Щоправда, у той же день Конституційний суд оголосив неконституційним призначення Майї Санду прем'єрміністеркою, після чого розпочалася політична криза і Павло Філіп (прем'єрміністр до 8 червня 2019) відмовився передати владу.

Майя Санду на зустрічі з виборцями / Фото facebook.com/maia.sandu

Через декілька днів Конституційний суд все ж скасував свої рішення і уряд Санду залишився єдиним законним урядом. Втім, Майя Санду була відсторонена від посади прем'єрміністерки 12 листопада 2019 роки після вотуму недовіри.

На президентських виборах 2020 року Майя Санду отримала 36,16% голосів виборців (понад 487 тисяч голосів), а чинний президент Ігор Додон – 32,61%​ (понад 439 тисяч голосів).

За даними деяких опитувань 2019 року, яке було проведене Фондом громадської думки, Санду є другою політичною особою, якій довіряють у країні – 24% опитаних підтримують її, 26% підтримують Ігоря Додона.

Майя Санду і Володимир Зеленський / Фото gov.md

Програма та погляди

Чинний президент Молдови Ігор Додон – цілком проросійський політик, який не приховує свої зав’язків з Російською Федерацією. В той же час Майю Санду називають проєвропейськаою кандидаткою, яка планує зробити Молдову ближчою до Євросоюзу.

Вона зазначає, що Молдові потрібно повернутися до збалансованої зовнішньої політики і повернутися в русло добрих відносин з Румунією, з Україною, з ЄС і США. Також Саду просуває інтеграцію Молдови в ЄС. Санду також планує боротися з російською пропагандою.

У свої передвиборчій програмі Санду наголосила на наступних п’яти основних аспектах: