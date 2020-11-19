Минувший в неділю другий тур виборів президента Республіки Молдова приніс переконливу перемогу колишньому главі уряду цієї країни, кандидату проєвропейських сил Майї Санду. Далі читайте російською.

Ее конкуренту, действующему президенту Молдовы Игорю Додону, пришлось отступить и отказаться от надежды переизбраться на второй срок. Возможно, уходящий президент, известный тесными связями с Кремлем, еще продолжит участвовать в политической жизни Молдовы. Но уже не из резиденции главы государства, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Украинские двери закрыты для Додона

В историю Республики Молдова Игорь Додон войдет как единственный президент этой страны, который никогда не общался с действующим президентом Украины. Его предшественники Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николае Тимофти, думаю, даже и предположить не могли, что так вообще бывает. Избранный президент Молдовы Майя Санду, вне всякого сомнения, будет желанным гостем в Киеве.

А вот Додона, уверен, в Украине видеть не хотели. Даже его короткий телефонный разговор с Владимиром Зеленским после избрания последнего президентом Украины привел к настоящему политическому скандалу и заставил команду Зеленского отказаться от любых контактов с Додоном.

А произошло все из-за Крыма. Вернее, из-за признания российской принадлежности этого украинского полуострова, сделанного Додоном во время предвыборной кампании. Не знаю, понимал ли Додон, к каким последствиям приведет это заявление – а, возможно, тогда ему было важнее получить поддержку Москвы, чем думать о национальных интересах страны, президентом которой он захотел стать – но после слов о том, что Крым принадлежит Российской Федерации, украинские двери перед президентом Додоном захлопнулись навсегда. Теперь это слово можно употребить с полной уверенностью.

Бойкот Киева

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности диалога с молдавским коллегой в случае, если тот заявит о поддержке территориальной целостности страны – включая Крым. Но Додон, хотя и говорил о территориальной целостности Украины, о Крыме никогда не упоминал. Что, собственно, делало его позицию неотличимой от позиции "старшего товарища", президента России Владимира Путина. Тот тоже не сомневается в территориальной целостности Украины, вот только Крым считает российским.

Парадокс ситуации в том, что одновременно президент Молдовы настаивал на том, что фактически оккупированное Россией Приднестровье является неотъемлемой частью территории его страны – и имел полную поддержку Украины в этом вопросе.

И Додона, похоже, не заботило, что в признании Приднестровья молдавским, а Крыма российским нет не то что политической, а вообще никакой логики, так как обе территории оккупированы одним и тем же агрессором.

Не заботило и то, что своим заявлением он фактически предает союзника своей страны, всегда признававшего территориальную целостность Молдовы и в последние годы немало сделавшего для ее реального восстановления.

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И это отсутствие логики, думаю, наряду с признанием "российского" статуса Крыма и бойкотом со стороны Киева, тоже останется важной политической характеристикой завершающегося президентства Игоря Додона.

Истоник: Крым.Реалии