Експрем'єрка Молдови Майя Санду перемогла в другому турі президентських виборів. Проєвропейська кандидатка отримала майже 58% голосів виборців, а її опонент проросійський чинний президент Ігор Додон – лише 42%. Що це означає для Росії – читайте далі.

В Молдові зазвичай перемагають або проросійські, або проєвропейські політики. Тому перемога Майя Санду не є дивиною. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив експерт національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко.

До слова Результати виборів президента Молдови: перемогла Санду

"Але є ключовий момент, по-перше, Санду – опозиційний політик, і вона не мала фактичного ні адміністративного, ні фінансового медійного ресурсу, який мав Додон. По-друге, Росія робила безпосередню ставку на Додона. Зокрема Володимир Путін відверто перед першим туром підтримав Додона, російське телебачення працювало на нього, в його команді були російські політтехнологи", – сказав він.

Тому так чи інакше це є поразкою Росії. Саме так це сьогодні сприймається і в Москві, і в Бухаресті,

– заявив Филипенко.

Як покращаться відносини з Україною

За його словами, покращення відносин безумовно буде, особливо на рівні голів держав.

"Санду має набагато переваг, ніж в Додона. Але не варто забувати, що Молдова є парламентською країною за зовнішню і внутрішню політику відповідає сам уряд, який призначається парламентом. Отже, для того, щоб зробити перезавантаження зовнішньої політики Санду треба зробити перезавантаження парламенту", – зазначив експерт.

Довідка. Все що потрібно знати про новообрану президентку Молдови Майю Санду – читайте в матеріалі 24 каналу.

Також додав: "В України є точки, які можуть свідчити про подальшу співпрацю, це зокрема питання демаркації кордону, контролю над Придністровською ділянкою, торговельно-економічних зв'язків".

Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів . З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

Чи буде реванш

"Це не кінець боротьби. Ба більше, саме соціалісти не мають більшості, вони мають можливість її створити. Наразі розвалилась стара коаліція з демократичною партією, але можливе створення коаліції з іншою групою платформою "За Молдову". І над цим сьогодні працює Додон", – вважає Артем Филипенко.

Він пояснив, що перемогла Санду не означає, що Росія повністю пішла з Молдови. Тому що є інтереси і російського бізнесу, і молдавського бізнесу, є проросійські політики і є інформаційний вплив Росії.

Та наголосив: "Те, що Путін привітав Санду – це скоріш своєрідний жест на адресу Додона. Росія буде намагатись вплинути на внутрішню і зовнішню політику Молдови. Розслаблятись не варто і перемога Санду – це лише перший важливий крок на шляху Молдови в напрямку Європи".