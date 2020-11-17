Історик знає, що епохи колективного божевілля, які висувають відповідних лідерів і зазвичай призводять до воєн і заколотів, змінюються часом розумного творчого творення, ефективних міжнародних угод і порівняно довгого світу. Але історик не знає напевно, чому так відбувається. Далі читайте російською.

Конечно, a posteriori можно построить какие угодно теории. Это – наш профессиональный хлеб, но, положа руку на сердце, скажу, почему чередуются эти отливы и приливы человеческого разума и безумия. Надеюсь, что многое здесь зависит не от "объективных причин", а от субъективного свободного волевого выбора многих миллионов людей, которые, видя страшные плоды безумия, находят в себе силы к усмирению разрушительных страстей и умение создать прочный мир и условия для процветания.

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Как Байден и Санду обозначили новую мировую тенденцию

Не буду множить исторические примеры. Сразу обращусь к сегодняшнему дню. Все последние годы мне казалось, что мир рушится в бездну политического и экономического эгоизма, невероятной безответственности и откровенной глупости, соединенной с жадностью и жестокостью.

Россия после 2008 года была главным движителем этого деструктивного мирового процесса – Грузия, Украина, Сирия, возрастающая тупая и наглая тирания внутри самой РФ, "триумфально" увенчавшаяся конституционными поправками и неосталинизмом. Но с 2016 года с Россией по этому пути стали двигаться Соединенные Штаты под администрацией Трампа, потом Brexit и Джонсон в Британии, Эрдоган в Турции, совершенно обезумевший от страха утратить власть Лукашенко в Беларуси. Китай обнаружил свое истинное лицо бесчеловечной тоталитарной тирании, расправляясь с уйгурами и тибетцами, со своими инакомыслящими, а потом и с Гонконгом.

Северокорейский Ким обещал взорвать весь мир ядерной бомбой, а Путин фактически солидаризовался с ним, устами своих пропагандистов обещая миру "ядерный пепел". Тяжкая и смертоносная пандемия, уже унесшая миллионы жизней вызвала не только консолидацию разумных сил и поиски антидота, но и привела к распространению многочисленных теорий заговора, уничтожавших последние остатки доверия между народами и государствами.

Победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США мощно обозначила новую тенденцию – тенденцию простой и естественной правды, простых и всеми для себя разделяемых ценностей – стремления к безопасности, достоинству, благополучию, свободе.

Но очень часто, стремясь сами к обретению этих благ, люди готовы ради себя лишать этих благ других. В этом, в сущности, и состоит политическое безумие, которое время от времени овладевает миром.

Подальше от "русского мира"

Трамп в США олицетворял это безумие эгоистического раскола на своих и чужих, Байден – консолидацию и сотрудничество. В тяжелой схватке победило стремление к нормальности, победил великий христианский принцип: то, что желаешь себе – делай другому.

И вот пришли известия из Молдовы. Маленькая бедная страна нашла в себе достаточно разума, чтобы безумствам "русского мира", сулившего только нищету и беспредельное разворовывание национальных богатств, предпочесть европейский путь, интеграцию с Евросоюзом.

Молдаване поняли простую истину – если народ богатейшей природными богатствами России влачит жалкое полунищее существование, обворовываемый наглой правящей верхушкой, если то же самое – в Казахстане, если в Беларуси за попытку осуществить честные выборы главы государства, тиран убивает и мучает людей – то что можно ждать от такого "мира" маленькой Молдовы? И пропутинскому Игорю Додону молдаване предпочли Майю Санду.

Мне кажется, что и в Карабахском конфликте начинается осознание того же принципа – прочна только та политическая конструкция, в которой равно учтены интересы всех сторон. "Мы хотели избежать войны и при этом сохранить все, что завоевали к 1994 году, – сказал Никол Пашинян в интервью, – так быть не могло. Я виновен в том, что не исправил ситуацию еще во время мира". Это очень мудрые и мужественные слова и, главное, слова настоящего христианина, способного на глубокое раскаяние. Для политики, тем более для послесоветского пространства, это большая редкость. Не буду продолжать эту тему, знаю, что вызову на себя и так шквал негодования, но я безмерно рад этим словам премьер-министра Армении.

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И на фоне этого движения к разумности в США, Молдове, Армении, особенно отвратительно и гротескно выглядят корчи тиранических олигархий в России и красном Китае, безумства Лукашенко в Беларуси. Их время уходит, может быть на какой-то срок, но уходит. Все больше людей понимают, в том числе и благодаря интернету, что перед ними, особенно молодыми, открываются огромные возможности образования, созидания, распоряжения своей судьбой в свободе и достоинстве. Понимают, что равняться надо на те общества, в которых материальное благополучие соединено с гражданской и политической свободой, нравственной рефлексией своих поступков, с самоуправлением, настоящим конкурентным предпринимательством. Обаяние тираний, которое когда-то пленяло Уэллса, Луи Арагона, а недавно Трампа, развеивается.

Пока еще надежда очень хрупка, особенно на послесоветском пространстве, но она не только "была", как пел когда-то Булат Окуджава, она приходит вновь.

Источник: Facebook