Нова президентка Молдови Майя Санду заявила про спробу "захоплення влади". Депутати правлячої більшості внесли законопроєкт, який пропонує забрати у глави держави контроль над спецслужбою країни.

Про спробу "захопити владу" Майя Санду розповіла на пресконференції 2 грудня, повідомляє NewsMaker.

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Депутати "Партії соціалістів" – партії наразі ще чинного президента Ігоря Додона, а також лівої популістської партії "Шор" внесли у парламент проєкт закону, який пропонує забрати від президента функцію контролю над Службою інформації та безпеки Молдови.

За словами Санду, правляча більшість хоче забрати від неї повноваження, які дозволили б їй почати наводити лад в країні.

Таким чином вони хочуть скасувати результати виборів. Це – антидемократичне зловживання зі сторони політика, який програв президентські вибори, це спроба захоплення влади,

– заявила Санду.

Вона додала, що готова звертатися до Конституційного суду. Крім того, закликала громадян вийти на акцію протесту, яка запланована на 3 грудня під стінами парламенту.

Зверніть увагу! Проєвропейська кандидатка Майя Санду, лідерка партії "Дія та солідарність", у другому турі президентських виборів отримала 57,75% голосів виборців. Її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон заручився підтримкою 42,25% виборців.