Майя Санду заявила про спробу "захоплення влади" в Молдові
Нова президентка Молдови Майя Санду заявила про спробу "захоплення влади". Депутати правлячої більшості внесли законопроєкт, який пропонує забрати у глави держави контроль над спецслужбою країни.
Про спробу "захопити владу" Майя Санду розповіла на пресконференції 2 грудня, повідомляє NewsMaker.
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Депутати "Партії соціалістів" – партії наразі ще чинного президента Ігоря Додона, а також лівої популістської партії "Шор" внесли у парламент проєкт закону, який пропонує забрати від президента функцію контролю над Службою інформації та безпеки Молдови.
За словами Санду, правляча більшість хоче забрати від неї повноваження, які дозволили б їй почати наводити лад в країні.
Таким чином вони хочуть скасувати результати виборів. Це – антидемократичне зловживання зі сторони політика, який програв президентські вибори, це спроба захоплення влади,
– заявила Санду.
Вона додала, що готова звертатися до Конституційного суду. Крім того, закликала громадян вийти на акцію протесту, яка запланована на 3 грудня під стінами парламенту.
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