За зберігання, вирощування та збут марихуани щороку у США арештовують понад 800 тисяч осіб. Натомість в Україні за такий злочин засуджують кожного 9 громадянина.

Виявляється, що українськими законами нехтують й іноземці. Що знайшли прикордонники у гостя з Литви – дивіться у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Як за марихуану карають в різних країнах

Ставлення до марихуани у різних країнах є неоднаковим. Наприклад, у США "легальний канабіс" щороку поповнює державний бюджет на 9 мільярдів доларів. Водночас у Північній Кореї його взагалі не вважають наркотиком. А в Амстердамі на честь цієї рослини навіть проводять фестивалі, щоб обрати найкращий сорт.

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Натомість в Україні за зберігання марихуани власника можуть посадити до в'язниці.

Що знайшли у литовця

Громадянина Литви, який прибув у пункт пропуску "Ягодин", загроза в'язниці не збентежила. Про те, що чоловік має намір перетнути кордон з "гостинцем", прикордонникам повідомили співробітники СБУ.



Пункт пропуску "Ягодин" / Скриншот з відео

Через це поглиблено оглянули авто. Після ретельної перевірки в конструктивних порожнинах позашляховика оглядова група знайшла пакуночки з марихуаною.



Пакунки з марихуаною в авто / Скриншот з відео

Загалом з автомобіля вдалося дістати майже 10 кілограмів наркотиків. Через це іноземця, який віз марихуану до Польщі, затримали. За таку невдалу подорож чоловікові загрожує 8 – 10 років позбавлення волі.

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