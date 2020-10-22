Влітку 2020 команда медіапроєкту Ukraїner вперше провела експедицію за кордоном, досліджуючи українську спільноту у Німеччині. Її результатом стала серія історій під назвою "Країна ззовні".

У четвертій історії цієї серії йдеться про Український вільний університет у Мюнхені — єдиний університет з українською мовою викладання поза межами України та один з найважливіших центрів україністики у світі, повідомляє Ukraїner.

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Створений українською інтелігенцією в еміграції, УВУ став науковою та освітньою інституцією для української діаспори, яка не хотіла втрачати свою ідентичність.

До розпаду СРСР Український вільний університет у Мюнхені був одним з небагатьох осередків у світі, де зберігалася українська культурна спадщина та важливі історичні документи.

Внаслідок нової хвилі повоєнної міграції і втеч від переслідувань радянського режиму сюди приїздили науковці з території України. В УВУ вони вільно читали лекції, проводили дослідження, видавали книжки, чого не могли робити в Радянському Союзі.

Якщо ви називаєте "Український університет", то це не тільки "університет, який належить українцям", але також "університет, в якому викладається українською мовою",

– наголосив Роман Яремко, викладач УВУ.

"Якщо ви берете "вільний" – ну чому ж він вільний? Дуже просте пояснення: вільний через те, що наука, якою займаються в цьому університеті, не піддається впливам політичним", – додав він.



Український вільний університет у Мюнхені / Фото Ukraїner

Змінивши три європейські міста і відбудувавшись у повоєнному Мюнхені практично з нуля, УВУ об'єднав навколо себе багатьох провідних українських вчених XX століття.

Як працює університет

Зараз в університеті працює три факультети: філософський, україністики і державних та економічних наук. В університеті викладають науковці не лише з України та з діаспори, а й з Німеччини, Канади, США.

Український вільний університет як установа є знаковим не лише для України, а й для Німеччини. Членкиня міської ради Мюнхена Ґабріела Нефф працює у міському партнерстві з Києвом вже 25 років.

Вона наголосила, що УВУ є важливим закладом для українсько-німецьких відносин і Україні цінно мати та підтримувати таку інституцію. Адже важливо, щоб університет зробили відомішим, щоб молоді люди також отримували більше можливостей.

"Ми можемо робити дуже круті проєкти разом – німці та українці. І для мене цей потенціал просто неймовірний", – підкреслила Габріела Нефф.

Більше про Український вільний університет у Мюнхені дивіться у відео Ukraїner:

Довідка. Експедицію Німеччиною реалізовано у співпраці з ГО "Ательє культури та спорту" разом з Фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), програмами "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" та "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду.