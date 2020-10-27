193 європейські аеропорти перебувають під загрозою закриття. Найближчими місяцями їм загрожує неплатоспроможність через коронавірусну кризу, яка продовжує завдавати збитків авіаційні галузі.

Аеропорти, які опинилися в зоні ризику, забезпечують 277 тисяч робочих місць та 2,4 мільярда євро європейського ВВП. Такі дані оприлюднила організація ACI Europe, пише Politico.

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В організації повідомили, що Європі загрожує колапс значної частини авіатранспортної системи. Відтак уряди мають докласти більше зусиль для підтримки цього сектору. Загалом у Європі розташовано 740 аеропортів.

ACI Europe не вказала, які саме 193 аеропорти перебувають в зоні ризику. Втім мовиться про переважно регіональні аеропорти.

Опубліковані дані свідчать про те, що:

рівень потоку пасажирів знизився на 73%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році;

аеропорти втратили у вересні ще 172,5 мільйона пасажирів.

Скільки пасажирів втратили аеропорти з початку пандемії

Загалом через пандемію COVID-19 перестали літати з січня 2020 року 1,29 мільярда людей.

За словами генерального директора ACI Europe Олівера Янковеца, через 8 місяців після початку кризи всі аеропорти Європи витрачають гроші, аби залишатися відкритими. Втім доходи навіть близько не покривають експлуатаційні витрати.

В організації наголосили, що під тиском перебувають також великі аеропорти. 20 найбільших європейських аеропортів мають заборгованість в 16 мільярдів євро. Це еквівалентно майже 60% їхніх прибутків у попередні роки.