На Львівщині відбулись міжнародні велоперегони Tour de Onur , участь в яких взяло майже 300 шосейників з різних країн світ. Триденний заїзд розпочався у селі Щирець.

"Друг запросив мене і сказав, що дорога ідеально підходить для заїзду. Я з нетерпінням чекав старту", – поділився велосипедист з Коста-Ріки Гільєрмо.

"Ми любимо велоспорт. Тут класна тусовка. З усієї країни приїхали всі спортики", – розповіли велосипедистки з Києва Сільвана і Віка.

За словами організаторів, Tour de Onur – це змагання для аматорів. Тож взяти участь у них міг кожен охочий.

"Для дуже багатьох гонщиків-аматорів з велосипедного спорту на шосе в Україні цей старт – основний старт сезону. Всі до нього готувалися як до чогось дуже важливого, оскільки він є дуже складним фізично. А для багатьох – це остання гонка сезону. Тому дуже велика увага гонщиків прикута до цього старту", – розповіла співорганізаторка змагань Марта Захарова.

У перший день змагань учасники проїхали 50 кілометрів у командному заїзді. На другий день – удвічі більше. Третій етап – 18 кілометрів, які потрібно подолати максимально швидко. Деякі велосипедисти розганяються тут на понад 70 кілометрів за годину. Такі результати можна показати на дорогах, які збудувала компанія Onur. Вони ідеально підходять для шосейних роверів.

"Важливий день. Перший раз ми такий захід організовуємо у Львові. Сподіваємося, що буде це традиційно. Чому це важливо для компанії? Тому що пан Онур почав свій бізнес з виробництва велосипедів і торгівлі велосипедами. А на сьогоднішній день ми компанія, яка по всьому світу будує дороги. І ці дві ідеї ми поєднали", – зазначив генеральний координатор Onur Group Ukraine Емре Караахметоглу

Організатори туру запрошують велосипедистів з усіх країн на наступні перегони новими дорогами, збудованими Onur’ом.