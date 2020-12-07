На територію Литви з гуманітарних причини дозволили в'їзд 689 громадянам Білорусі. З них 285 вже перебувають у державі. Крім того, ще 67 білорусів попросили про притулок.

Позиція Литви

Дозволи на в'їзд у Литву видають білорусам, які постраждали від режиму та репресій, а також активним членам опозиції. Про це 7 грудня повідомили у міністерстві закордонних справ Литви, інформує BNS.

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Хоча протести в Білорусі все ще тривають, потік людей, які хочуть приїхати, насправді нижчий у порівнянні з кінцем літа. Якщо спочатку ми видавали дозволи кілька разів на день, то зараз кількість заявників дійсно зменшилась,

– зауважила очільниця МЗС Ріта Тамашунієне.

За її словами, білоруси можуть перебувати у Литві, або ж повернутися на батьківщину, якщо вважатимуть, що їм нічого не загрожує.

Як білоруси можуть виїхати у Литву

Громадяни Білорусі, які з особливих гуманітарних причин хочуть в'їхати у Литву, повинні звернутися до посольства Литви в Білорусі щодо отримання шенгенської візи.

Крім того, слід надати інформацію, яка підтверджує особливі гуманітарні причини.

Втім, якщо білоруси відчувають переслідування або ж існує реальна загроза їх безпеці та життю, вони можуть приїхати до Литви та подати клопотання про надання притулку.

Після розгляду клопотання про притулок білорусам надають одну з форм притулку – статус біженця або додатковий захист.