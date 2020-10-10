Майже половина населення Нагірного Карабаху покинула свої будинки. Все через відновлення бойових дій між Вірменією та Азербайджаном.

Через азербайджанські обстріли столиця самопроголошеного Нагірного Карабаху Степанакерт перетворилася на місто-привид. Про це розповів омбудсмен з прав людини невизнаної республіки Артак Бегларян, повідомляє DW.

До теми Азербайджан визнав присутність турецьких винищувачів на території країни

Згідно з нашими попередніми підрахунками, близько 50% населення Карабаху, з них 90% жінок та дітей, близько 70 – 75 тисяч осіб були вимушені покинути свій дім,

– підкреслив Бегляран.

На вулицях міста є чимало бомб, які не здетонували.

Що відомо про постраждалих у Нагірному Карабасі

За даними видання, від початку поновлення бойових дій загинули майже 290 людей. Серед них 47 мирних жителів. Крім того, про втрати серед військових та цивільних заявляли і Азербайджан, і Вірменія.

Додамо, що раніше Єреван повідомив про загибель 28 своїх військовослужбовців. Наймолодший із загиблих народився у 2002 році.

Зверніть увагу! Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном загострився 27 вересня. Міжнародна спільнота закликала держави припинити вогонь. Напередодні сторони провели зустріч у Москві та вирішили припинити вогонь 10 жовтня о 12:00. Однак дотриматися перемир'я їм не вдалося. Наразі в Нагірному Карабасі тривають інтенсивні бої.