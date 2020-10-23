У Харкові 23 жовтня пройшло судове засідання у справі 19-річного Дмитра Габишева, винуватця п'яного ДТП, в якому загинули офіцер ДСНС і його донька. Хлопець визнав свою провину й попросив вибачення у рідних загиблих в ДТП.

Суд вирішив залишити Габишева в СІЗО на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє телеграм-канал "ТРУХА-Харьков".

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Судове засідання розпочалось з промови Дмитра Габишева – він визнав свою вину й попросив пробачення.

Хлопцю загрожує строк ув’язнення до десяти років.

Суд над Дмитром Габишевим / Фото "ТРУХА Харьков"

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові:

На окружній Харкова 21 жовтня 2020 року Toyota Land Cruiser влетіла в Lanos. Очевидці ДТП повідомили, що водій був напідпитку;

Поліція Харківської області повідомила, що лобове зіткнення сталось близько 7 ранку. В іномарці їхали два чоловіки – 21 та 19 років;

Також повідомляється, що водія Toyota Land Cruiser Дмитра Габишева раніше вже ловили п’яним за кермом. Але тоді його лише притягували до адміністративної відповідальності. Хлопець був позбавлений прав до грудня.

Дмитро Габишев / Фото facebook.com/gta.comedoz

Ймовірно, що він захоплюється GTA – це гра, у якій віртуальні водії скоюють правопорушення й тікають від поліції.

У результаті аварії загинув начальник 32-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Харківській області Дмитро Азаренков. Йому було 41 рік. Друга жертва – його 15-річна донька.