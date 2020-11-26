Політичний експерт Кирило Сазонов припускає, що медіаатаки на чинного міністра інфраструктури Владислава Криклія можуть бути пов’язані з власниками будівельних компаній та інших підрядних організацій з ремонту автошляхів.

Вони часто потрапляють у лідери порушників за перевантаженням, тому не зацікавлені у впровадженні автоматичної системи контролю зважування, що зараз активно просувається міністром.

Про це Сазонов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Міністр інфраструктури Криклій свого часу пообіцяв реформу в контролі за фурами. Але це непросто зробити. Депутати, виділивши на велике будівництво великі гроші, урізали фінансування доріг до смішного мінімуму – 137,5 млн грн. Попри це, до кінця року міністр Криклій обіцяє 50 WiM, включених в єдину мережу. Це автоматичні комплекси, як камери автофіксації порушень ПДР. Людський фактор виключений. Проїхала фура з перевантаженням по ділянці дороги – дані по ній з номерами і фото вже в єдиній базі. І штраф приходить автоматично. До речі, в лідери порушників за перевантаженнями часто потрапляють компанії, які самі і будують дороги. Цікаво, чи не пов'язані медіаатаки на Криклія з тими особами, хто хоче більше грошей на будівництво і не хоче автоматичної системи контролю, перед якою всі рівні?", – зазначив політексперт.

Нагадаємо, цього року Мінінфраструктури будує близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю "Зважування у русі" для захисту доріг від руйнування. Ще 100 таких комплексів відомство планує встановити до кінця 2021 року.