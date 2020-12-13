Медіамагната з Гонконгу Джиммі Лая звинувачують нібито у змові з іноземною державою задля створення загрози національній безпеці. Раніше Лай неодноразово підтримував опозицію.

У чому звинувачують Лая

Слідство стверджує, що буцімто медіамагнат у коментарях у твіттері та в інтерв'ю звертався до іноземної держави із проханнями запровадити санкції та "зайнятися іншою ворожою діяльністю проти Китаю", повідомляє South China Morning Post.

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Також власнику видавничих груп "приписують" шахрайство, пов'язане з використанням штаб-квартири його медіахолдингу. Раніше Лая арештували щодо справи про шахрайство, але згодом випустили під заставу. Через кілька місяців медіамагната затримали.

Лай – вже 4 людина, якій висунули звинувачення за законом про нацбезпеку Китаю. Цей закон забороняє акти диверсії, тероризму та змови з іноземними силами.

Що загрожує Лаю

Суд відмовив Лаю у виході під заставу. Тобто чоловік залишатиметься під арештом до квітня 2021 року. Якщо доведуть його вину, то медіамагната можуть ув'язнити довічно.