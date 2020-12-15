Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів з відеозверненням, в якому закликав парламентаріїв істотно підвищити зарплати медиків у 2021 році.

Про це Максим Степанов повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Коли коронавірус настає, найважливіша професія – це медпрацівник. Це ганьба, що зарплата лікарів, які рятують пацієнтів з такими діагнозами як інфаркти, інсульти, онкологія і багатьма іншими становить в середньому 9 тисяч грн, середнього персоналу – 7 тисяч грн, молодшого – 5 тисяч грн. Ці зарплати не відповідають рівню відповідальності за життя людей. Рано чи пізно у кожного з нас настає момент, коли він сподівається на лікаря. Зараз лікарі та всі медики сподіваються на нас, ми не маємо морального права їх підвести", – підкреслив Максим Степанов.

За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном.

Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням,

– вважає Максим Степанов.

На його думку, справедливі зарплати лікарів – це 23 тис. грн, середнього медперсоналу – 17 тис. грн, молодшого медперсоналу – 12 тис. грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування проєкту бюджету-2021.