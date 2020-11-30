Обраний президент США Джозеф Байден заявив про намір створити команду з комунікацій Білого дому, ключові пости у якій обійматимуть тільки жінки. Наприклад, главою пресслужби стане Дженіфер Псакі, яка працювала ще з Обамою.

Байден оголосив про створення жіночої команди з комунікацій

Джо Байден оголосив про створення першої команди з комунікацій Білого дому, у яку ввійдуть тільки жінки. Про це розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

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"Пряме і правдиве спілкування з американським народом – це один із найважливіших обов'язків президента", – запевнив Байден у спеціальній заяві, оприлюдненій на сайті його перехідної команди 29 листопада.

На цю команду буде покладена величезна відповідальність. І я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається тільки з жінок,

– заявив обраний президент США.

Хто увійде до медійної команди Білого дому, коли його очолить Байден

Хто очолить пресслужбу Білого дому

Колишня глава пресслужби Державного департаменту США Дженніфер Псакі стане прессекретаркою Білого дому. Вона вже подякувала Байдену за довіру:

"Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, від імені якого я працювала під час адміністрації Обами – Байдена".

За її словами, Байден "привносив співчуття і людяність" чи не на кожну зустріч, свідком якої була Псакі.

Хто обійме інші ключові посади із комунікацій

Кейт Бедінгфілд , яка працювала заступницею керівниці передвиборної кампанії Байдена (його сестри Валері), стане директоркою з комунікацій Білого дому.

, яка працювала заступницею керівниці передвиборної кампанії Байдена (його сестри Валері), стане директоркою з комунікацій Білого дому. Карін Жан-П'єр – колишня політична аналітикиня NBC і MSNBC, старша радниця Байдена і керівниця штабу його віцепрезидентки Камали Гарріс – стане головною заступницею прессекретарки.

– колишня політична аналітикиня NBC і MSNBC, старша радниця Байдена і керівниця штабу його віцепрезидентки Камали Гарріс – стане головною заступницею прессекретарки. Пілі Тобар виконуватиме роль заступниці директорки з комунікацій Білого дому.

виконуватиме роль заступниці директорки з комунікацій Білого дому. Ешлі Етьєн – старша радниця передвиборного штабу Байдена – очолить комунікації віцепрезидентки Камали Гарріс.

– старша радниця передвиборного штабу Байдена – очолить комунікації віцепрезидентки Камали Гарріс. Сімона Сандерс , яка була прессекретаркою сенатора Берні Сандерса, тепер буде старшою радницею і головною прессекретаркою віцепрезидентки Гарріс.

, яка була прессекретаркою сенатора Берні Сандерса, тепер буде старшою радницею і головною прессекретаркою віцепрезидентки Гарріс. Елізабет Александер, яка працювала старшою радницею у передвиборному штабі Байдена-Гарріс, стане директоркою з комунікацій майбутньої першої леді Джилл Байден.

Тим часом Трамп хоче заявити про участь у виборах-2024 під час інавгурації Байдена, – ЗМІ