Президент Володимир Зеленський за півтора року каденції почав наслідувати приклади попередників, яких він так часто критикує. А інтерв’ю обраним ЗМІ – це черговий приклад. Цю практику міг принести Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента.

Зараз він керує майже всією роботою зі ЗМІ. Таку думку висловив журналіст "Української правди" Роман Романюк в ефірі 24 каналу.

Деталі Інтерв'ю Зеленського українським телеканалам: головні тези президента

Як він зазначив, Михайло Подоляк був медійно пов'язаний із президентом-втікачем Віктором Януковичем. Зараз же виконує функцію позаштатного радника глави Офісу Президента. І, можливо, це саме його ідея проводити такі великі інтерв'ю Зеленського.

Але, фактично, Подоляк керує всією медійною роботою, яку проводять в Офісі Президента. І це медійна практика у стилі кращих зразків "Партії регіонів" та пізнього Януковича чи навіть Порошенка,

– вважає Романюк.

Чим далі, тим більше така робота буде схожою на те, що відбувалося з попередніми президентами. Однак головна проблема полягає в тому, що ОП та сам Зеленський не можуть визначитись, якими їм бути, вважає журналіст.

Тепла ванна для Зеленського

Також він додав, що з досвіду попередників Зеленського, зазвичай такі інтерв'ю проходять у стилі теплої ванни та нічим серйозним не відзначаються.

"Навряд чи це буде гострим та резонансним", – сказав Романюк.

Втім, як він переконаний, президента треба хвалити за будь-які спроби спілкуватися із медіа. Однак навряд чи це якось допоможе "Слузі народу" на виборах.

Дивіться відео: журналіст прокоментував інтерв'ю Зеленського