Командування Медичних сил ЗСУ подало до суду на волонтерку Наталію Воронкову. Раніше вона написала допис про поточні проблеми військової медицини у часи епідемії коронавірусу.

Командування Медсил проти волонтерки: що відомо

Про те, що на неї подали до суду, у фейсбуці написала сама Наталія Воронкова. Також волонтерка оприлюднила відповідні документи.

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За її словами, командувач Збройних сил Руслан Хомчак – у курсі цього позову, а отже "дав "добро на майбутнє судилище".

Дякую пану Хомчаку та пану Хоменко (командувач Медичних сил – 24 канал) за таку високу оцінку мене як волонтера, активіста, людини, яка доклала неймовірних зусиль для реанімації військової медицини з 2014 року,

– зауважила Наталія Воронкова.

Вона додала, що позов було подано у "День волонтера на сьомому році війни".

"Не шановні Хоменко та Хомчак, цим ви показали одне: масштабчик ваших "генеральських" особистостей. Чекаю з нетерпінням, що ваше перебування на посадах добігає кінця. Маю надію, що у суддів вистачить здорового глузду та справа проти мене не дійде до Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду", – підсумувала волонтерка.



Позов до суду на Наталію Воронкову з боку Командування Медсил / Взято з фейсбуку Наталыъ Воронкової

Про що написала Воронкова в дописі, який не сподобався Медсилам

Вся військова медицина сьогодні на 100% є підпорядкованою 2 офіцерам.

Мовиться про командувача Медичних сил Ігоря Хоменка . Він фігурує у справі про закупівлю з боку Медсил масок і апаратів штучної вентиляції легенів. Зараз триває розслідування.

. Він фігурує у справі про закупівлю з боку Медсил масок і апаратів штучної вентиляції легенів. Зараз триває розслідування. Також, на переконання волонтерки, військову медицину собі підпорядкував Руслан Хомчак – він безпосередньо керує Командуванням Медсил.

– він безпосередньо керує Командуванням Медсил. Крім того, вона дала посилання на статтю з назвою "COVID-19 У ЗСУ: "Після того, як зник нюх, я тиждень жив у казармі та вибивав машину, щоб здати тест. Вже з позитивним результатом мене ізолювали у холодне приміщення".

За її словами, всі наведені у матеріалі приклади можуть підтвердити українські волонтери. І описана в статті ситуація – майже всюди.

Окрема ланка цієї катастрофи – це медичне постачання у зону бойових дій : заявки військових медиків виконують на 20 – 30%. Тобто, кілька упаковок знеболювального або жарознижувального препарату на весь батальйон – це вже норма 2020 року! А все реально необхідне бійці купують самі, або медики просять у волонтерів.

: заявки військових медиків виконують на 20 – 30%. Тобто, кілька упаковок знеболювального або жарознижувального препарату на весь батальйон – це вже норма 2020 року! А все реально необхідне бійці купують самі, або медики просять у волонтерів. Такі ситуації чітко вказують на систематичну бездіяльність Командувача Медичних сил і ним призначених осіб.

Волонтерка додає, що до такої ситуації призвела "реформа" з єдиним підпорядкуванням Генштабу всієї медичної структури. Сьогодні жоден із медиків не підпорядковується напряму Міністру оборони України. Всіх незгодних звільнили, а решта мовчить, бо бояться.

Сьогодні жоден із медиків не підпорядковується напряму Міністру оборони України. Всіх незгодних звільнили, а решта мовчить, бо бояться. Нехтування надати допомогу хворому наражає інших на небезпеку, а саму частину – на втрату боєздатності.

На переконання волонтерки, такі дії можна кваліфікувати як підрив боєздатності армії в цілому.

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Додамо, що цей допис Наталія Воронкова написала 13 листопада. Також вона пообіцяла оприлюднити інші частини. Поки жодної на її сторінці не видно, проте 19 листопада з'явилося повідомлення про проблеми у військових шпиталях.